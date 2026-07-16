Iz Višeg suda u Bijelom Polju ranije je saopšteno da je vijeće detaljno analiziralo predmet i žalbene navode, te da je donošenju odluke o ukidanju presude prethodio višednevni stručni rad

Izvor: Vlada Crne Gore

Osnovni sud u Podgorici zakazao je početak ponovljenog suđenja u predmetu "Tunel" za 20. jul, nakon što je Viši sud u Bijelom Polju ukinuo prvostepenu oslobađajuću presudu.

Brzina kojom je zakazano novo ročište, ali i kratki rok u kojem je odlučeno o žalbama na prvostepenu odluku, dodatno potvrđuju značaj ovog postupka, koji od samog početka izaziva veliko interesovanje javnosti. Upravo zbog toga očekuje se da svaka odluka bude pažljivo pripremljena kako bi se izbjegle bilo kakve dileme ili sumnje u regularnost postupka, prenosi Dan.

Iz Višeg suda u Bijelom Polju ranije je saopšteno da je vijeće detaljno analiziralo predmet i žalbene navode, te da je donošenju odluke o ukidanju presude prethodio višednevni stručni rad. Ipak, u samom rješenju našla se očigledna tehnička greška. Na drugoj strani dokumenta navedeno je da se razmatra žalba na presudu Osnovnog suda u Beranama, uz broj predmeta K. br. 88/21, iako je riječ o postupku koji se vodi pred Osnovnim sudom u Podgorici, pše Dan.

U obrazloženju odluke stoji:

„Nakon razmatranja pobijane presude, navoda žalbe i sadržine spisa predmeta Osnovnog suda u Beranama, K. br. 88/21, pazeći po službenoj dužnosti na povrede zakona u smislu člana 398 ZKP-a, Viši sud je našao da treba odlučiti kao u dispozitivu rješenja.“

Rješenje je dostavljeno strankama nakon što ga je razmotrilo tročlano vijeće Višeg suda. Iako su u ostalim djelovima dokumenta pravilno navedeni naziv suda i broj predmeta, pomenuti propust otvorio je prostor za spekulacije da je dio teksta preuzet iz ranije odluke i naknadno prilagođavan.

Na takvu praksu godinama ukazuju advokati i predstavnici nevladinog sektora, tvrdeći da sudovi često koriste ranije izrađena rješenja kao osnov za nove odluke, zbog čega se povremeno pojavljuju tehničke greške poput pogrešnog naziva suda ili broja predmeta.

Prvostepenom presudom, koja je u međuvremenu ukinuta, Veljko Marković, Milan Marković, Dejan Jovanović, Vladimir Erić, Predrag Mirotić i Nikola Milačić bili su oslobođeni optužbi za kriminalno udruživanje u sticaju sa teškom krađom izvršenom u saizvršilaštvu. Katarina Baćović oslobođena je optužbi za kriminalno udruživanje, tešku krađu u saizvršilaštvu i falsifikovanje isprave, dok je Marijan Vuljaj oslobođen optužbe za pomoć učiniocu nakon izvršenja krivičnog djela.

Odlučujući po žalbama, Viši sud u Bijelom Polju ocijenio je da se u ovom trenutku ne može prihvatiti zaključak prvostepenog suda da nije dokazano izvršenje krivičnih djela koja su okrivljenima stavljena na teret.

U obrazloženju ukidnog rješenja navedeno je da je prvostepena presuda preuranjena jer činjenično stanje nije u potpunosti i pravilno utvrđeno. Posebno je ukazano da je odbrana Katarine Baćović ocijenjena izdvojeno, bez povezivanja sa ostalim izvedenim dokazima, zbog čega je izostala cjelovita analiza okolnosti koje bi, prema stavu drugostepenog suda, mogle ukazivati na njenu svijest o protivpravnoj prirodi radnji koje je preduzimala.