Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici saopštilo je da će uložiti žalbu na odluku postupajućeg sudije kojom su svi optuženi za obijanje depoa Višeg suda oslobođeni krivice, ocjenjujući da je došlo do povrede zakona i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja.

Pptuženi Veljko Marković, Milan Marković, Dejan Jovanović, Vladimir Erić, Predrag Mirotić, Katarina Baćović i Nikola Milačić oslobođeni od optužbe da su izvršili krivična djela kriminalno udruživanje u sticaju sa krivičnim djelom teška kradja u saizvršilaštvu, a okrivljena Katarina Baćović oslobođena od optužbe da je izvršila krivično djelo falsifikovanje isprave, dok je okrivljeni Marijan Vuljaj oslobođen od optužbe da je izvršio krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

“Povodom saopštenja odluke postupajućeg sudije u slučaju obijanja depoa Višeg suda u Podgorici, a kojom odlukom su svi optuženi oslobođeni od optužbe, Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici će, imajući u vidu priznanje optužene K.B., kao i optuženog M.V., te pribavljenih materijalnih i personalnih dokaza za sve optužene, koji su sprovedeni u dokaznom postupku,a posebno cijeneći razloge za donošenje takve odluke postupajućeg sudije na današnjoj objavi, izjaviti žalbu Višem sudu u Podgorici zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, povrede Krivičnog zakonika i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja”, navodi ovo tužilaštvo, prenosi CdM.