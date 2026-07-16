U saobraćajnoj nesreći jedna osoba je izgubila život, dok je 16 putnika zadobilo tjelesne povrede.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, sudija za istragu odredio je pritvor Lj. M. iz Kotora, koji se sumnjiči da je kao vozač izazvao saobraćajnu nezgodu koja se dogodila 12. jula u mjestu Lipci, prenosi CdM.

Iz ODT-a Kotor saopšteno je da je postupajući državni tužilac donio naredbu o sprovođenju istrage, u okviru koje će biti utvrđene sve okolnosti i činjenice u vezi sa ovom nezgodom.

U saobraćajnoj nesreći jedna osoba je izgubila život, dok je 16 putnika zadobilo tjelesne povrede.