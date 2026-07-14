Dežurni državni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru je predložio određivanje pritvora osumnjičenom M.LJ. (1958. godište) iz Kotora zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo - teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

"Osumnjičeni je 12.07.2026. godine u mjestu Lipci, opština Kotor, upravljao putničkim motornim vozilom – autobusom koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je smrtno stradala putnica u autobusu S.J. (2005. godište) iz Niša, dok je 16 putnika zadobilo tjelesne povrede", podsjeća kotorski ODT u saopštenju, javljaju Vijesti.