Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje su danas, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju, uhapsili B.K. (78) zbog sumnje da je iz nehata lišilo života svoju suprugu.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

,,Naime, danas je oko 9.40 časova lice B.K. (78) iz Cetinja telefonskim putem obavijestilo Dežurnu službu Odjeljenja bezbjednosti Cetinje da je u mjestu Rokoči, opština Cetinje, koristeći motornu testeru prilikom sječe šume, oborilo stablo dužine oko 21 metar, koje je nakon pada ostvarilo kontakt sa njegovom suprugom, sada pokojnom D.K. (75), u predjelu tijela, nanijevši joj tjelesne povrede usljed kojih je preminula na licu mjesta", navode se u saopštenju Uprave policije.

Dodaju da nakon sprovedenih mjera i radnji, po nalogu državnog tužioca, B.K. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo nehatno lišenje života i on će danas biti priveden tužiocu na dalju nadležnost.

,,Po nalogu nadležnog državnog tužioca naložena je obdukcija tijela stradale D.K.", zaključuju iz UP.