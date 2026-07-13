Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje su danas, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju, uhapsili B.K. (78) zbog sumnje da je iz nehata lišilo života svoju suprugu.
,,Naime, danas je oko 9.40 časova lice B.K. (78) iz Cetinja telefonskim putem obavijestilo Dežurnu službu Odjeljenja bezbjednosti Cetinje da je u mjestu Rokoči, opština Cetinje, koristeći motornu testeru prilikom sječe šume, oborilo stablo dužine oko 21 metar, koje je nakon pada ostvarilo kontakt sa njegovom suprugom, sada pokojnom D.K. (75), u predjelu tijela, nanijevši joj tjelesne povrede usljed kojih je preminula na licu mjesta", navode se u saopštenju Uprave policije.
Dodaju da nakon sprovedenih mjera i radnji, po nalogu državnog tužioca, B.K. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo nehatno lišenje života i on će danas biti priveden tužiocu na dalju nadležnost.
,,Po nalogu nadležnog državnog tužioca naložena je obdukcija tijela stradale D.K.", zaključuju iz UP.