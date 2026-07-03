Akcija sprovedena u saradnji FAST timova Podgorice i Visbadena, nakon čega slijedi postupak ekstradicije nadležnim organima Savezne Republike Njemačke.

Izvor: Uprava Policije CG

Službenici FAST tima NCB Interpola Podgorica, u saradnji sa kolegama iz FAST tima NCB Interpola Visbaden i uz koordinaciju službenika Odjeljenja bezbjednosti Cetinje, uhapsili su na teritoriji Prijestonice Cetinje J.M.B. (26), za kojim su pravosudni organi Savezne Republike Njemačke raspisali međunarodnu potjernicu.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, J.M.B. se potražuje radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od pet godina zbog više krivičnih djela iz oblasti nedozvoljene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga, kao i nedozvoljenog držanja oružja, municije i eksplozivnih materija.

Akcija lociranja i hapšenja realizovana je u okviru intenzivne međunarodne policijske saradnje između NCB Interpola Podgorica i NCB Interpola Visbaden, kroz razmjenu operativnih podataka i koordinaciju zajedničkih aktivnosti.

Uhapšeni će biti sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici radi daljeg postupanja u skladu sa odredbama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima. Nakon toga slijedi sprovođenje ekstradicionog postupka po zahtjevu nadležnih organa Savezne Republike Njemačke.

Iz Uprave policije poručuju da nastavljaju intenzivnu saradnju sa međunarodnim partnerskim službama kroz ENFAST i INTERPOL mrežu, s ciljem lociranja i hapšenja međunarodno traženih osoba, ističući da ovakve akcije potvrđuju visok nivo efikasnosti međunarodne policijske saradnje u borbi protiv svih oblika kriminala.