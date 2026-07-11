Policija sumnja da je lažni ljekarski izvještaj sačinjen kako bi se članu organizovane kriminalne grupe opravdao izostanak sa suđenja pred Višim sudom u Podgorici.

Izvor: @Wutzkoh via Twenty20

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva podnijeli su krivične prijave protiv ljekara Mitra Radulovića (45) i direktorice Poliklinike „Medical centar“ u Budvi Vanje Banićević (49), zbog sumnje da su falsifikovali medicinsku dokumentaciju kako bi opravdali izostanak Vidoja Stanišića, člana jedne organizovane kriminalne grupe, sa suđenja.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, M. R. se sumnjiči za krivično djelo falsifikovanje službene isprave, dok se V. B. tereti da je isto krivično djelo izvršila podstrekavanjem.

Prema sumnjama policije, dežurni ljekar je 9. juna sačinio ljekarski izvještaj sa neistinitim podacima za V. S. iz Podgorice, iako ta osoba nije pristupila pregledu niti je pregled obavljen.

Sumnja se da je izvještaj izrađen kako bi poslužio kao opravdanje za izostanak V. S. sa glavnog pretresa pred Višim sudom u Podgorici, zakazanog za 10. jun. Ljekar je, kako navodi policija, dokument ovjerio svojim faksimilom, parafom i pečatom zdravstvene ustanove.

Daljom istragom utvrđeno je da je direktorica poliklinike, prema sumnjama policije, na zahtjev prijateljice iz Podgorice, posredstvom medicinske sestre, podstrekavala ljekara da sačini sporni izvještaj.

Policija navodi da je tako sačinjena medicinska dokumentacija narednog dana dostavljena Višem sudu u Podgorici preko advokata V. S., radi opravdanja njegovog izostanka sa zakazanog ročišta.

Krivične prijave podnijete su po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru.