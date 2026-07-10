Podgorička policija je sinoć tokom racije u ugostiteljskom objektu koji posluje u sklopu jednog hotela uhapsila direktora hotela B.M. (39) i člana obezbjeđenja F.G. (42), zbog sumnje da su ometali policijske službenike u obavljanju službene dužnosti

Izvor: Uprava policije

Tokom kontrole pronađeno je i oko 18 grama kokaina, a policija utvrđuje kome opojna droga pripada, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

„Naime, sprovodeći planske preventivne aktivnosti u cilju suzbijanja svih oblika kriminaliteta, pronalaska i oduzimanja ilegalnih supstanci i drugih predmeta, kao i otkrivanja i sprečavanja izvršenja krivičnih djela i prekršaja, službenici Uprave policije su sinoć, u vremenskom periodu od 23.00 do 00.30 časova, u Podgorici sproveli operativno-taktičku mjeru i radnju ‘Racija’, kojom su izvršili kontrolu, pregled i provjeru lica, kao i pregled ugostiteljskog objekta koji posluje u okviru jednog hotela. Tom prilikom su uhapšene dvije osobe, a pronađen je i kokain“, saopšteno je iz policije.

Kako su naveli, prilikom detaljnog pregleda objekta pronađeno je jedno pakovanje sa oko 18 grama kokaina.

„U cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti, policija preduzima intenzivne mjere i radnje na identifikaciji osobe kojoj pronađena opojna droga pripada, odnosno osobe koja se može dovesti u vezu sa njenim držanjem“, dodali su iz UP.

O slučaju je obaviješten dežurni državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji će nakon sprovedenih dodatnih provjera, prikupljenih obavještenja i utvrđivanja svih relevantnih činjenica donijeti odluku o pravnoj kvalifikaciji događaja.

Iz policije su naveli da su B.M. i F.G. uhapšeni zbog sumnje da su počinili prekršaj iz člana 11 Zakona o javnom redu i miru.

„Zbog sumnje da su počinili prekršaj iz člana 11 Zakona o javnom redu i miru – ometanje službenog lica državnog organa, odnosno lica koje vrši javna ovlašćenja u vezi sa vršenjem poslova iz svoje nadležnosti – uhapšeni su gore pomenuti F.G. i B.M.“, navodi se u saopštenju.

Kako ističu iz Uprave policije, osumnjičeni su policijskom službeniku na ulazu u hotel onemogućili da uđe u objekat radi sprovođenja planirane službene radnje.

„Oni se sumnjiče da su, prilikom vršenja službene radnje na ulazu u hotel, ometali policijskog službenika u izvršavanju službenih poslova, na način što mu nijesu dozvolili ulazak radi sprovođenja planirane službene radnje“, zaključuje se u saopštenju.