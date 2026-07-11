Nova vozila namijenjena su Sektoru granične policije i Posebnoj jedinici policije radi jačanja kapaciteta u borbi protiv prekograničnog kriminala i nezakonite trgovine oružjem.

Izvor: Uprava Policije CG

Misija OEBS-a u Crnoj Gori donirala je Upravi policije četiri specijalizovana K9 vozila marke Opel Combo, ukupne vrijednosti oko 120.000 eura, namijenjena Sektoru granične policije i Posebnoj jedinici policije.

Kako je saopšteno, donacija će doprinijeti jačanju kapaciteta policije u borbi protiv nezakonite trgovine i zloupotrebe oružja, municije i eksploziva, kao i svih oblika prekograničnog kriminala.

Vozila su posebno prilagođena za bezbjedan transport službenih pasa i opremljena su transportnim boksovima, sistemom ventilacije i klima-uređajima, u skladu sa standardima Evropske unije.

Šef Misije OEBS-a u Crnoj Gori Jan Haukaas kazao je da će nova vozila dodatno unaprijediti operativne kapacitete K9 jedinica, dok su predstavnici Uprave policije ocijenili da će donacija značajno doprinijeti efikasnijem otkrivanju narkotika, oružja, eksploziva i suzbijanju prekograničnog kriminala.