Podnijete prijave zbog tri prevare i falsifikovanja isprave, jedna osoba u pritvoru

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi rasvijetlili su četiri krivična djela iz oblasti ekonomskog kriminala – tri krivična djela prevare i jedno krivično djelo falsifikovanje isprave. Protiv osumnjičenih su podnijete krivične prijave nadležnom državnom tužilaštvu.

Policija je Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom podnijela krivičnu prijavu protiv E.Č. (48) iz Budve, zbog sumnje da je počinila krivično djelo prevara na štetu lica iz Herceg Novog. Sumnja se da je lažnim prikazivanjem činjenica dovela u zabludu oštećenog i njegovu suprugu, od kojih je pribavila ukupno 10.754,85 eura.

Prema sumnjama policije, E.Č. je, imajući saznanja da oštećeni vodi dugogodišnji sudski spor oko stana u Budvi površine 92 metra kvadratna, lažno se predstavila kao osoba koja poznaje pravne procedure i stručna lica iz te oblasti, uvjeravajući ga da može ubrzati rješavanje spora u njegovu korist. Na ime te „pomoći“ tražila je i dobila 10.000 eura, a potom i dodatnih 754,85 eura navodno za odlaganje javne prodaje stana, koji je naknadno uplatila supruga oštećenog.

Krivična prijava podnijeta je i protiv A.Đ. (38), državljanina Republike Kosovo sa prebivalištem u Tivtu, zbog sumnje da je počinio krivično djelo prevara na štetu državljanina Kraljevine Švedske nastanjenog u Herceg Novom.

Sumnja se da je A.Đ. sa oštećenim zaključio ugovor po principu „ključ u ruke“ za zamjenu keramike i izolacije na bazenu u naselju Luštica, za šta je ugovorena naknada od 5.000 eura. Oštećeni mu je unaprijed isplatio 2.500 eura, dok je ostatak trebalo da bude isplaćen po završetku radova. Međutim, osumnjičeni nije izvršio ugovorene radove, već je oštećenog lažnim obećanjima držao u zabludi, pribavivši sebi protivpravnu imovinsku korist od 2.500 eura.

Prijava je podnijeta i protiv I.K. (44) iz Podgorice, zbog sumnje da je u Bijeloj počinio krivično djelo prevara. On je, kako se sumnja, prišao oštećenom ispred apoteke i lažno se predstavio kao njegov srodnik, nakon čega ga je naveo da mu u svom stanu preda 700 eura na ime navodne pozajmice za kupovinu vozila. Novac nije vratio, a protiv njega je prijava podnijeta u redovnom postupku.

I.K. je u međuvremenu lišen slobode zbog istorodnog krivičnog djela – prevara u produženom trajanju, te se po rješenju o pritvoru nalazi u UIKS-u Spuž.

Zbog sumnje da je počinio krivično djelo falsifikovanje isprave, krivična prijava podnijeta je i protiv I.Z. (37), državljanina Ruske Federacije sa boravkom u Sutomoru.

Sumnja se da je on sačinio lažnu ispravu tako što je na poljsku saobraćajnu dozvolu za vozilo koje posjeduje neovlašćeno utisnuo pečat stanice za tehnički pregled, te je takav dokument pokušao da prikaže kao pravi prilikom kontrole, dovodeći u zabludu policijske službenike da je vozilo registrovano.

Dodatnim provjerama putem Interpola utvrđeno je da poljski propisi predviđaju da vozilo registrovano u toj državi mora biti registrovano isključivo na njenoj teritoriji, te da ne priznaju registraciju niti bilo kakav vid privremenog priznavanja saobraćajnog dokumenta takvog vozila u inostranstvu.

Iz Uprave policije poručuju da će nastaviti aktivnosti usmjerene na otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje svih oblika ekonomskog kriminala, radi zaštite imovine građana, budžeta i vladavine prava.