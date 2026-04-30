Izvor: Uprava policije Crne Gore

Službenici Regionalnog centra granične policije „Centar“ su na zajedničkom graničnom prelazu Vraćenovići–Deleuša, prilikom pokušaja ulaska u Crnu Goru, kao saputnicu u vozilu kontrolisali lice B.M. (33), koja je na uvid dala ličnu kartu izdatu od strane Republike Srbije.

Prilikom vršenja graničnih provjera, policijski službenici posumnjali su u vjerodostojnost i ispravnost lične karte, zbog čega je izvršena detaljna kontrola, kojom je utvrđeno da se radi o falsifikovanom dokumentu.

Daljom kontrolom i sprovedenom kriminalističkom obradom utvrđeno je da je B.M. zapravo državljanka Kosova, te da je, kako se sumnja, navedenu falsifikovanu ličnu kartu Republike Srbije pribavila za iznos od 170 eura.

Nakon prikupljenih obavještenja, B.M. je, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, lišena slobode zbog sumnje da je počinila krivično djelo falsifikovanja isprave.