Iz policije i tužilaštva navode da je istraga bila posebno složena jer u trenutku pronalaska tijela nisu bili poznati ni identitet žrtve ni izvršioca.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Višemjesečna zajednička istraga Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju i Uprave policije dovela je do rasvjetljavanja teškog ubistva počinjenog u beranskom selu Šekular. Za ubistvo dvadesetčetvorogodišnjeg državljanina Azerbejdžana, kako je saopštila Uprava policije, osumnjičen je njegov sunarodnik S.R. (56), koji je, prema sumnjama istražitelja, nakon zločina sakrio tijelo i ubrzo napustio Crnu Goru.

Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju i službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ saopštili su da su nakon višemjesečnih aktivnosti prikupili dokaze koji upućuju na osnov sumnje da je S.R. (56), državljanin Azerbejdžana, izvršio krivično djelo teško ubistvo na štetu svog sunarodnika S.F. (24).

“Ovi dokazi prikupljeni su u postupku izviđaja: uviđajem na licu mjesta gdje su izuzeti brojni dokazi koji su bili predmet vještačenja po prethodno pribavljenim naredbama od strane Višeg suda, naredbama Višeg državnog tužilaštva upućenim Forenzičkom centru Danilovgrad, izvršene obdukcije nastradalog lica, dok je dio dokaza pribavljen zamolnicom Višeg državnog tužilaštva po Zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći, upućenoj Republici Azerbejdžan, a dio dokaza pribavili su službenici Uprave policije putem međunarodno operativne saradnje – Interpola”, navodi UP i VDT.

Iz policije i tužilaštva navode da je istraga bila posebno složena jer u trenutku pronalaska tijela nisu bili poznati ni identitet žrtve ni izvršioca.

“Kriminalističkom obradom utvrđeno je da su i žrtva i osumnjičeni boravili na području Berana, te da je S.F. posljednji put viđen 17. novembra 2025. godine, oko 40 dana prije nego što je njegovo tijelo pronađeno”, dodaje se.

Prema sumnjama istražitelja, S.F. je ubijen u jednom objektu u selu kod Berana nakon verbalnog sukoba sa osumnjičenim, koji mu je zadao više udaraca u glavu, usljed čega je nastupila smrt.

“Sumnja se da je S.R. nakon ubistva premjestio i sakrio tijelo kako bi prikrio zločin, a zatim u kratkom roku napustio Crnu Goru preko jedne od susjednih država”, dodaje se.

Takođe, prema navodima policije i tužilaštva, preduzimao je više radnji s ciljem uništavanja tragova i otežavanja svoje identifikacije.

Podsjećaju da je tijelo nepoznatog muškarca pronađeno 27. decembra 2025. godine u koritu rijeke u mjestu Šekular. Obdukcijom je utvrđeno da je smrt nastupila nasilnim putem, dok kod stradalog nisu pronađena lična dokumenta.

Identitet žrtve utvrđen je tek nakon sprovedene obdukcije, DNK analiza i intenzivne međunarodne razmjene podataka, kada je potvrđeno da se radi o S.F. (24), državljaninu Republike Azerbejdžan.