Vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je optužnicu Specijalnog državnog tužilaštva protiv optuženog Bobana Milića zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i ubistvo Adisa Spahića, Damira Hodžića i Mila Radulovića

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Vijeće Višeg suda u Podgorici je, rješenjem od 11. juna ove godine, potvrdilo optužnicu od 10. marta ove godine, koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv optuženog B.M., zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija”, saopšteno je iz SDT-a.

Kako se navodi, predmet optužnice je lišenje života oštećenih A.S. i D.H., i otmica i lišenje života oštećenog M.R., od strane kriminalne organizacije čiji pripadnik je i optuženi, u drugoj polovini 2020. godine, na teritoriji opštine Danilovgrad, javlja CdM.