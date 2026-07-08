Šest osoba suočilo se sa procesuiranjem nakon fizičkog obračuna koji je uslijedio poslije saobraćajne nezgode na magistralnom putu Nikšić–Šavnik–Plužine, u mjestu Grebice.

Izvor: Uprava Policije CG

Protiv pet učesnika podnijete su krivične prijave zbog sumnje da su počinili krivično djelo nasilničko ponašanje, dok se šesta osoba tereti i za izazivanje teških tjelesnih povreda koje je tokom incidenta zadobio dvadesetjednogodišnji B.R.

Incident je prijavljen dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Nikšić 21. maja 2026. godine oko 12.30 časova, nakon što je poslije sudara dva vozila došlo do verbalnog sukoba koji je prerastao u tuču više osoba.

“Policijski službenici su odmah po prijemu prijave izašli na lice mjesta, gdje su zatekli B.R. (21), M.R. (19), M.M. (22), N.J. (18), M.J. (55) i M.J. (49). Tom prilikom je B.R. zadobio tjelesne povrede, zbog čega je transportovan u Opštu bolnicu Nikšić, gdje su mu od strane ljekara konstatovane teške tjelesne povrede, dok su ostalim učesnicima događaja konstatovane lake tjelesne povrede”, navodi policija.

Sa slučajem je upoznat dežurni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je u saradnji sa policijom koordinirao dalje aktivnosti na rasvjetljavanju događaja i identifikaciji odgovornih.

“Nakon sprovedenih sveobuhvatnih mjera i radnji, po nalogu postupajućeg tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, protiv B.R., M.R., M.M., N.J. i M.J. (55) podnijeta je krivična prijava zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje”, navodi policija.

Protiv M.J. (49) podnijeta je posebna krivična prijava zbog sumnje da je, osim nasilničkog ponašanja, počinio i krivično djelo teška tjelesna povreda na štetu B.R.

“Protiv M.J. (49) je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda, izvršenim na štetu B.R.”