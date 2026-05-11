Specijalni tužioci izdvojili su mnoštvo Vukovićević i Mijajlovićevih poruka, pa i one kojima tadašnji gradonačelnik od navodnog šefa kriminalne organizacije 22. februara 2020. traži da se saopštenje objavi na portalu CDM.

Izvor: DPS Internet Tim

Bivši gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković sa optuženim šefom tzv. Grand klana Aleksandrom Mijajlovićem dogovarao je da komunalna policija ne gasi muziku u hotelu Podgorica, kako da na portalu CDM “prosipaju go*na četnička”, predlagao kada je dobro da Bemax nešto sponzoriše, kako da opremaju Radio-televiziju Podgorica, ali i tražio fitnes sprave i javljao mu ko su među vlasnicima podgoričkih lokala “bitange četničke”...

To proizlazi iz optužnice Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), iz kojeg tvrde da je Mijajlovićeva kriminalna organizacija uticala na političku vlast, medije, izvršnu vlast i na druge važne društvene činioce, pišu Vijesti.

Obrazlažu da se to utvrđuje iz komunikacija koje je Mijajlović ostvario sa drugim okrivljenim licima - bivšim ministrom odbrane Predragom Boškovićem, suspendovanom višom državnom tužiteljkom Andrijanom Nastić, visokim policijskim i funkcionerima tajne službe Dragom Spičanovićem, Milovanom Pavićevićem i Vladanom Lazovićem, zatim sa predstavnicima političkih partija u Crnoj Gori i nekoliko medija na čiju je uređivačku politiku, tvrde, uticao...

Specijalni tužioci izdvojili su mnoštvo Vukovićević i Mijajlovićevih poruka, pa i one kojima tadašnji gradonačelnik od navodnog šefa kriminalne organizacije 22. februara 2020. traži da se saopštenje objavi na portalu CDM.

Nakon što mu Mijajlović napiše da “ide odmah”, nastavljaju konverzaciju pa Vuković šalje poruku:

“Odlično je to kako je bilo dok nijesi počeo da se javljaš Darmanoviću”.

“Mora da sluša”, odgovorio mu je Mijajlović, nakon čega Vuković šalje: “Za njegovo dobro”.

“U nastavku komunikacije okrivljeni Aleksandar Mijajlović šalje poruke Ivanu Vukoviću, sadržine: ‘Svi smo mi zamjenljivi, pa i on... I svakih 10 dana me pita kad ćete popit kafu... Rekao sam mu kada bude bolji’, a Ivan Vuković njemu poruke: ‘Neka gura ovako još koji mjesec, pa ćemo onda’”, citiraju tužioci prepisku u optužnici.

Izdvojili su i poruke razmijenjene 16. marta te godine, kojima Vuković obavještava Mijajlovića da su naručili 100 kompleta novih uniformi za ljekare u Kliničkom centru, da obnavljaju dio inventara u Hitnoj i sređuju Dom zdravlja u Tološima i da gledaju da nabave dva respiratora, te da je jedan oko 20.000 eura. Potom sugeriše Mijajloviću da ne bi bilo loše da i oni urade nešto slično: “...Ne mora puno da košta a efekat bi bio sjajan”.

“Novac za jedan respirator imate od Bemaksa...20.000 e”, odgovorio mu je Mijajlović 16. marta.

Dva dana kasnije Mijajlović mu prosljeđuje poruke koje je dobio od osobe memorisane kao Boris Darmanović, koji od njega traži da kod Vukovića provjeri je li osoba koja je pod nadzorom dolazila na šalter opštine da preda nešto za vjenčanje...

“Dobronamjerna sugestija - neka se batali te priče. Može samo paniku da mi izazove među ljudima”, odgovorio mu je Vuković, nakon čega Mijajlović šalje: “Samo da vidiš dokle im mašta ide...”.

Krajem tog mjeseca Vuković je obavijestio Mijajlovića da su raspisali konkurs za Savjet RTP, da će objekat uskoro biti završen, da im domaće firme nude 30 do 50 odsto skuplju opremu i da je treba naručiti direktno “po onoj specifikaciji od Italijana...”.

“Pa daj da to završimo”, napisao mu je Mijajlović, a Vuković odgovorio:

“Sve sam dao Ranku onog dana. Što se ostalog tiče (vidio si da će nam biti potrebno puno novca) čekam da se vidi s Predsjednikom. Obećao je pomoć u vezi prikupljanja sredstava... Dakle, što se radija tiče, vi poručite opremu kad budete u prilici. Mi ćemo je montirati kad stigne i onda kreće eksperimentalni program... Ništa, kupite i donirajte, ne vidim drugi način”, prenose Vijesti.

Mijajlović je od njega 15. aprila tražio da “Zelenilo upristoji onaj potez između ograde Hotela Podgorica i Bemax arene”, navodeći da bi oni odradili ulicu i zidove, ali da je nesređeni dio do parkinga u vlasništvu Glavnog grada...

Pet dana kasnije Vuković njemu šalje poruke da namjerava da jednu sobu pretvori u teretanu i pita koliko može koštati sprava, nakon čega mu Mijajlović piše da ima kod sebe cjenovnik, a 22. aprila ga i obavještava da će poručiti spravu sjutra ujutro.

“Ujutro je poručujem... Dako odmah sjutra krene... Da vježbaš za vikend”, a potom mu prosljeđuje svoju prepisku sa osobom memorisanom Life fitnes Slobodan, od kojeg naručuje spravu.

“Odlično, još samo da mi kažeš koliko košta ovo zadovoljstvo i sve smo se dogovorili”, napisao mu je Vuković uz emotikon smajli, a Mijajlović odgovorio sa emotikonom podignutog palca...

Sprava je, proizlazi iz prepiske, stigla 6. maja, kada Mijajlović o tome obavještava Vukovića.

U međuvremenu, Vuković je njemu 26. aprila poslao poruku da su Piperi uskoro spremni za asfalt i da ne bi tako brzo završili da im oni nisu pritekli u pomoć, te da će završiti do 21. maja.

“Super!! Samo da se završava... I naravno, da ih stučemo na izbore”, napisao je Mijajlović.

Vuković je od njega tražio da kupi grezu, iako, kako piše, zna da ne prodaju...

O opremi za radio Mijajlović je pisao Vukoviću i 6. maja, kada ga izvještava da ako je plati sa PDV, onda je u vlasništvu Bemaxa, te da samo uzaludno plaća PDV kada je u pitanju donacija, pa mu traži da naprave ugovor da oni uplate za Opštinu Podgorica, po ugovoru o donaciji...

“Za radio kaži kako da uradimo. Samo da neko sjutra ne prozove od opozicionara, da ste čisti i Opštine i Bemax”, napisao mu je Mijajlović, a Vuković odgovorio:

“Samo znam da su dobili ponudu od domaće firme i dao sam mu nalog da to završava onako kako je bilo dogovoreno. Predsjednik me svako malo pita oko RTP, pa mi je stalo da ne gubimo vrijeme. Pogledaću pa ti javljam”.

Krajem maja Mijajlović je Vukoviću proslijedio poruke od Darmanovića:

“Neka naprave saradnju i SVE što treba Glavnom gradu oni će ispoštovati... Uopšte, za svaku informaciju. Ako treba nekad nešto i da preskoče CDM je tu uvijek da posluša”, piše u proslijeđenoj poruci.

“Dogovoreno. Proslijeđeno koleginici. Javiće se Borisu. Tebi hvala ka i vazda”, odgovorio mu je Vuković, a Mijajlović njemu napisao: “Sve što Tebi i gradu treba on će završiti...”.

U junu te godine Vuković šalje Mijajloviću što da se objavi na tom portalu, a isto čini i 5. jula, kada mu Mijajlović prosljeđuje prepisku sa Darmanovićem.

Mijajlović 1. avgusta šalje Vukoviću poruku oko zaposlenja izvjesnog Anđušića, uz napomenu da je “Zoran Lazović zamolio ako ima prostora da mu se pomogne”. Bivši gradonačelnik Podgorice 1. i 20. septembra ponovo je Mijajloviću slao što da se objavi na CDM-u, uz poruke:

“Četnička orgija...I Zdravko Krivokapić na 3.40...Za CDM”, napisao mu je 20. septembra, a Mijajlović mu proslijedio poruku od Darmanovića da to imaju odavno: “Čuvam za Dritana...Izlećeše se buv”, piše u jednoj od proslijeđenih poruka...

U maju 2021. godine Mijajlović je Vukoviću poslao: “Samo da ne zaboraviš za hotel Podgoricu. Da komunalna malo kroz prste pogleda zbog gostiju”, na što mu tadašnji gradonačelnik, nakon preciziranja da je to potrebno iste večeri, odgovara: “Javljeno”... Mijajlović i 22. juna te godine traži da se Komunalna povuče iz hotela, jer su došli zbog buke, a potom i 20. septembra, kada su muzikom ometali predstavu koja se izvodila preko puta...

“...Zvao Duško Kovačević iz pozorišta da se ugasi muzika jer ima predstavu preko puta koju nikome do prije 15 minuta nijesu najavili. Komunalnu policiju šalje... Muzika neće biti jaka, ali da nam ne šalje komunalnu”, piše on, uz obrazloženje da manje društvo slavi prvi rođendan.

Tužioci su izdvojili i njihove prepiske iz 2022. godine, među kojima i poruke kojima Mijajlović urgira da se asfaltira u selu Vrbica, uz napomenu da je jedino crnogorsko u Kučima, natpolovično, a da se stalno preskače...

Tokom saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) Vuković nije mogao da se sjeti gotovo nijednog razgovora sa Mijajlovićem, ali je objasnio da je godinama sa njim komunicirao. Nije se sjetio ni da su jedan drugom tražili zaposlenja određenih osoba, niti da komunalna policija ne interveniše u Hotelu Podgorica.

Rekao je da je često sjedio sa Veselinom Kovačevićem, Rankom Ubovićem i Aleksandrom Mijajlovićem, ali da je kompanija Bemax dok je on bio gradonačelnik, dobila samo jedan posao u Podgorici...

Vuković je rekao da je moguće da je imao komunikaciju sa Mijajlovićem oko nabavke pokretne trake za trening.

Objašnjavajući poruku da “treba odrati Željka Ivanovića”, tužiteljki je rekao da je to “predstavlja njegov izraz kritike nekih političkih stavova koji su se odnosili na to da je Aleksandar Vučić dobio politički prostor u Vijestima, a za kog smatra da je neprijatelj Crne Gore”.

“Pa je u privatnoj komunikaciji upotrijebio jedan neprimjeren i kolokvijalan izraz koji nije imao bilo koju lošu konotaciju...”.

SDT je optužilo Mijajlovića da je godinama kreirao mrežu medija isključivo kako bi se, preko odanih novinara i medijskih platformi, obračunavao sa neistomišljenicima, prvenstveno iz političkog i bezbjednosnog vrha i crkve, ali i uticao na političko-bezbjednosne prilike u državi.

SDT sumnja da su Mijajloviću u tome direktno pomagali osumnjičeni visoki policijski i funkcioner tajne službe Drago Spičanović, Milovan Pavićević i Vladan Lazović, kao i njegova sestra od strica, tužiteljka Nastić, odavajući mu obavještajne podatke i podatke označene stepenom tajnosti.

Organizator kriminalne grupe od okrivljenih članova, kako sumnja SDT, godinama je na dnevnoj bazi dobijao i podatke dobijene mjerama tajnog nadzora, sadržinu brojnih presretnutih razgovora, a navodno je imao uvid i u obavještajne podatke i snimke Agencije za nacionalnu bezbjednost.

“Majku im je*bem svima po spisku”

Nepun mjesec nakon parlamentarnih izbora 30. avgusta 2020. godine, Vuković i Mijajlović komentarisali su pregovore oko formiranja Vlade.

“U crkvu Vladu da prave... To civilizovani svijet ne poznaje već 300 godina”, napisao je Vuković 22. septembra.

“I naše službe niđe da pođe i snima”, odgovorio mu je Mijajlović, nakon čega Vuković odgovara uz psovke:

“Majku im je*em svima po spisku, na čelu sa Amfilohijem”.

Mijajlović mu tada piše da je on poslao svog radnika da ih snima.

“Mog radnika sa imanja sam poslao da slika i pravi selfije... Krepa prije sjutra”...

Tog dana u manastiru Ostrog održan je sastanak tadašnjeg mitropolita Amfilohija sa liderima tri koalicije koje su osvojile većinu na izborima održanim 30. avgusta 2020. Sastanku su pristustvovali lider kolacije “Za budućnost Crne Gore” Zdravko Krivokapić, lider kolacije “Crno na bijelo” Dritan Abazović, lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i predstavnici Demokratske Crne Gore i predsjednik Socijalističke narodne partije Vladimir Joković.

Što treba da se objavi na portalu CDM Vuković je slao 27. septembra, ali i 10. oktobra uz poruku:

“Ovo treba CDM da objavi, da prospe ova go*na četnička”...

Prepiske su vodili i oko privremen lokacije za jedan lokal, ali i ustupanja stana na korišćenje, a 29. oktobra Vuković mu ponovo šalje tekst čiji je autor kako bi se objavio na portalu CDM, uz napomenu “mi ćemo gurati po mrežama”...

Istog dana poslao mu je i poruku da je umro Amfilohije, a sjutradan se ostrvio na dekana Arhitektonskog fakulteta: “Državna zastava na zgradi Arhitektonskog fakulteta na pola koplja... Dekan stari četnik. Lijepa priča za CDM”.

Nakon što mu Mijajlović odgovara da je poslao, Vuković mu piše: “Inače u zgradi se stalno pali tamjan isl..Da znaš da nije slučajno”.

Početkom decembra raspravljali su oko sponzorstva za više lokalnih sportskih klubova, a 10. tog mjeseca Mijajlović je porukama zamjerio Draganu Bokanu zbog reklame u emisiji Načisto, uz komentar: “A u CDM ni centa... Ali dobro, to smo mi Crnogorci”...

U februaru 2021. godine Vuković je od Mijajlovića tražio da proslijedi izvjesnom Ranku podatke o vlasniku lokala Tarantino. “Pozdrav druže. Proslijedi Ranku molim te. Pominjali smo ovu bitangu juče (drži Tarantino i još par lokala u Bokeškoj)”, napisao mu je 8. februara 2021.

Mijajlović mu je odgovorio da se po gradu priča drugačije, nakon čega Vuković piše:

“Pa da... Bitanga četnička koja se godinama ukrivala zbog posla... Znamo se mi dobro”.

Za Ranka je proslijeđivao poruke i 5. aprila te godine, kojima ga obavještava što će u četvrtak biti “na Vladi”, uz napomenu - “Ako prođe, nema više Crne Gore”.

“Istina. On je samo kolateral. Proći će im dok ćutimo”, odgovorio mu je Mijajlović, javljaju Vijesti.