Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavilo je sa unapređenjem tehničkih kapaciteta Uprave policije nabavkom 23 nova službena vozila marke "Škoda Karoq", proizvedena 2025. godine.

Izvor: Uprava policije

Nova vozila namijenjena su Sektoru granične policije, s ciljem povećanja mobilnosti, operativne spremnosti i efikasnijeg obavljanja poslova zaštite državne granice.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, vozila su nabavljena u skladu sa sprovedenim postupkom javne nabavke, a biće raspoređena organizacionim jedinicama Sektora granične policije radi efikasnijeg nadzora i zaštite državne granice, sprovođenja granične kontrole, suzbijanja prekograničnog kriminala i bržeg odgovora na bezbjednosne izazove u pograničnim područjima.

"Ovom nabavkom se stvaraju bolji uslovi za izvršavanje svakodnevnih službenih zadataka, te jačaju ukupni kapaciteti granične policije za odgovor na savremene bezbjednosne izazove. U kontekstu evropskih integracija i buduće uloge Crne Gore kao naredne članice Evropske unije, posebno se ističe značaj kontinuiranog jačanja kapaciteta granične policije, imajući u vidu da će Crna Gora, kao dio jedinstvenog evropskog bezbjednosnog sistema, preuzeti ulogu čuvara spoljne granice Evropske unije. U tom smislu, savremena oprema, tehnička osposobljenost i usklađenost sa evropskim standardima predstavljaju ključne preduslove za efikasno upravljanje granicom i jačanje ukupne bezbjednosti", saopšteno je iz Uprave policije.

Iz Uprave policije navode da modernizacija opreme i jačanje tehničko-logističkih kapaciteta ostaju među ključnim prioritetima Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije u procesu usklađivanja sa evropskim standardima u oblasti upravljanja granicom.

"Savremena i adekvatno opremljena granična policija preduslov je za efikasnu zaštitu državne granice, uspješnu borbu protiv prekograničnog kriminala, krijumčarenja, ilegalnih migracija i drugih oblika transnacionalnih prijetnji. Jačanje tehničkih i logističkih kapaciteta Sektora granične policije dio je kontinuiranih reformskih aktivnosti usmjerenih na izgradnju modernog, efikasnog i interoperabilnog sistema granične bezbjednosti, u skladu sa evropskim standardima i obavezama koje Crna Gora sprovodi na putu evropskih integracija. Uprava policije će i u narednom periodu, uz podršku Ministarstva unutrašnjih poslova, nastaviti sa ulaganjima u ljudske resurse, tehničku opremljenost i modernizaciju kapaciteta, s ciljem jačanja bezbjednosti građana i efikasnije zaštite državne granice i buduće spoljne granice Evropske unije", saopšteno.