Uprava policije (UP) upozorila je građane na pojavu potencijalne prevare koju sprovode za sada nepoznate osobe

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Tokom noći i jutros na više e-mail adresa poslati su mejlovi lažnog i obmanjujućeg sadržaja, pri čemu se pošiljaoci lažno predstavljaju kao Uprava policije.

„Službenici Sektora za borbu protiv kriminala su, izvršenom analizom sadržaja spornog email-a, utvrdili je da je riječ o takozvanom spam email-u, koji je poslat uz korišćenje Google email servisa (Gmail) u čijem prilogu se nalazi i PDF fajl, sa navodnim obavještenjem kako se protiv primaoca vodi sudski postupak u vezi sa izvršenim krivičnim djelima. U daljem tekstu se od primaoca zahtjeva da u predviđenom roku odgovori na email, inače mu u suprotnom prijeti postupak pred nadležnim sudom i navodi se da će podaci o navodnim krivičnim djelima primaoca biti proslijeđeni pravosudnim organima“, navodi se u saopštenju policije.

Iz Uprave policije apelovali su na građane i sve primaoce ovakvih poruka da budu oprezni.

„Obavještavamo ih da na ovakve mejlove ne treba da odgovaraju, te da ne otvaraju prilog – attačment koji potencijalno može biti malicioznog sadržaja, već je preporuka da se nakon prijema navedeni e-mail obriše i zabrani prijem daljih mejlova sa iste adrese“, zaključuju iz UP.