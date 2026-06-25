"Nakon trodnevne pretrage rijeke Morače, naši ronioci su pronašli beživotno tijelo mladića čiji je nestanak prijavljen u ponedjeljak"

Izvor: Kurir/Ana Paunković

Nakon tri dana potrage ronioci su pronašli tijelo mladića za kojim se tragalo, piše Dan

"Nakon trodnevne pretrage rijeke Morače, naši ronioci su pronašli beživotno tijelo mladića čiji je nestanak prijavljen u ponedjeljak. Tijelo smo pronašli u skripu na oko tri metra dubine. Tijelo je predato nadležnim organima na dalje postupanje" kazao je Danilo Mijajlović, Regionalni ronilački centar Bijela.