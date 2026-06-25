Ronilački timovi i danas nastavljaju pretragu korita rijeke Morače u potrazi za mladićem koji je nestao u blizini mjesta Kolovrat u Podgorici.

Izvor: Kurir/Ana Paunković

Potraga ulazi u treći dan, a kako je juče saopštio Danilo Mijajlović iz Regionalnog ronilačkog centra Bijela, uslovi za rad na terenu i dalje su veoma zahtjevni, prenosi Dan.

"Iako je vodostaj rijeke trenutno nizak, uslovi za rad pod vodom su otežani zbog veoma slabe vidljivosti uslovljene ispuštanjem otpadnih voda iz gradskog kolektora, koje značajno zamućuju rijeku i otežavaju aktivnosti pretrage", kazao je juče Danilo Mijajlović.

On je istakao da ronilački timovi svakodnevno prilagođavaju metodologiju pretrage uslovima na terenu, vodeći računa o bezbjednosti ronilaca i efikasnosti akcije.

"Zbog nedostatka relevantnih ulaznih informacija i neposrednih očevidaca događaja, potraga se u velikoj mjeri oslanja na iskustvo i poznavanje ovog dijela rijeke Morače stečeno tokom prethodnih pretraga i intervencija", naveo je Mijajlović u srijedu.