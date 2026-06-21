Na oba vozila pričinjena je velika materijalna šteta.

Izvor: MONDO/Kristina Raičević

Više osoba povrijeđeno je u saobraćajnoj nezgodi koja se večeras dogodila na magistralnom putu između Bara i Ulcinja, u mjestu Utjeha, prenosi Primorski portal.

Prema prvim informacijama, u udesu su učestvovala dva putnička automobila, a okolnosti pod kojima je došlo do sudara utvrđuju službenici policije.

Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 18 časova, a povrijeđene osobe su, prema saznanjima Primorskog portala, prevezene u Opštu bolnicu u Baru radi ukazivanja ljekarske pomoći.

Na oba vozila pričinjena je velika materijalna šteta.

Više detalja o stepenu povreda učesnika i uzrocima nezgode biće poznato nakon policijskog uviđaja.