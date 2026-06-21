Žena srednjih godina poginula je tokom noći u teškoj saobraćajnoj nesreći u čačanskom naselju Trnava. Prema prvim informacijama, na nju je, nakon što je izašla iz taksija, naletio automobil kojim je upravljao devetnaestogodišnji mladić, koji je potom uhapšen.
Tokom noći došlo je do teške saobraćajne nesreće u čačanskom naselju Trnava, a život je izgubila žena srednjih godina.
"Kako smo uspjeli da čujemo od očevidaca, žena je izlazila iz taksija kod semafora u Trnavi, kada je na nju naletjelo vozilo kojim je upravljao tinejdžer starosti 19 godina. Žena je usled težine zadobijenih povreda preminula, kaže za RINU izvor upoznat sa tragedijom u Trnavi.
Prema za sada još uvek nezvaničnim informacijama, mladi vozač je nakon nesreće odmah hapšen.
Daljom istragom biće utcrđene sve okolnosti koje su dovele do ove teške nesreće.