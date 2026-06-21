Žena srednjih godina poginula je tokom noći u teškoj saobraćajnoj nesreći u čačanskom naselju Trnava. Prema prvim informacijama, na nju je, nakon što je izašla iz taksija, naletio automobil kojim je upravljao devetnaestogodišnji mladić, koji je potom uhapšen.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tokom noći došlo je do teške saobraćajne nesreće u čačanskom naselju Trnava, a život je izgubila žena srednjih godina.

"Kako smo uspjeli da čujemo od očevidaca, žena je izlazila iz taksija kod semafora u Trnavi, kada je na nju naletjelo vozilo kojim je upravljao tinejdžer starosti 19 godina. Žena je usled težine zadobijenih povreda preminula, kaže za RINU izvor upoznat sa tragedijom u Trnavi.

Prema za sada još uvek nezvaničnim informacijama, mladi vozač je nakon nesreće odmah hapšen.

Daljom istragom biće utcrđene sve okolnosti koje su dovele do ove teške nesreće.