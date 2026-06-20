Policijski službenici Regionalnog centra granične policije „Centar“ juče su na području Brštanovice u opštini Plužine sproveli lokalnu akciju usmjerenu na kontrolu osoba, vozila, kao i organizatora i korisnika rafting usluga na rijeci Tari.

Izvor: UP

Akcija je realizovana u okviru pojačanih aktivnosti granične policije na državnoj granici sa Bosnom i Hercegovinom, imajući u vidu da se rafting kao turistička djelatnost odvija u neposrednoj blizini graničnog pojasa i okuplja veliki broj domaćih i stranih turista.

„Cilj ovih aktivnosti je unapređenje bezbjednosti granice, sprečavanje nezakonitih prelazaka državne granice, suzbijanje svih oblika prekograničnog kriminala, kao i kontrola zakonitosti rada privrednih subjekata koji pružaju turističke usluge u graničnom području“, saopšteno je iz Uprave policije.

Tokom akcije izvršene su provjere dokumentacije, identiteta lica, vozila i pružalaca rafting usluga. Kontrolisano je ukupno 1.040 osoba i 130 vozila, dok je kontrolom obuhvaćeno po pet pružalaca rafting usluga iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

„Prilikom sprovođenja aktivnosti, policijski službenici su zbog prekršaja iz člana 67 stav 1 tačka 1 Zakona o graničnoj kontroli izdali šest prekršajnih naloga državljanima Bosne i Hercegovine, koji se odnose na prelazak državne granice van graničnog prelaza ili pokušaj prelaska granice bez posjedovanja važeće putne odnosno druge isprave propisane za prelazak državne granice, kao i prelazak granice suprotno njegovoj namjeni“, kazali su iz policije.