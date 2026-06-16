U prijavi, podnesenoj 16. juna 2026. godine, Drljević navodi da su pomenute organizacije ranije tvrdile da je podsticao nepoznato lice na falsifikovanje dokumentacije kako bi ispunio uslove za kandidaturu za članstvo u Savjetu RTCG.

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Predsjednik Savjeta RTCG Veselin Drljević podnio je Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv NVO Media centar, Centra za građansko obrazovanje (CGO), Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG) i Instituta za medije Crne Gore (IMCG), tvrdeći da su ga neosnovano prijavili za krivično djelo falsifikovanja isprave kako bi stekao protivpravnu korist kroz novi mandat u Savjetu RTCG, piše Pobjeda.

U prijavi, podnesenoj 16. juna 2026. godine, Drljević navodi da su pomenute organizacije ranije tvrdile da je podsticao nepoznato lice na falsifikovanje dokumentacije kako bi ispunio uslove za kandidaturu za članstvo u Savjetu RTCG.

Drljević, međutim, tvrdi da su sve nevladine organizacije koje su ga predložile za člana Savjeta ispunjavale zakonske kriterijume propisane Zakonom o nacionalnom javnom emiteru RTCG. Prema njegovim navodima, dokumentacija predlagača bila je predmet provjere nadležnih institucija, uključujući stručne službe Skupštine Crne Gore i Administrativni odbor.

U prijavi posebno ističe da su ga za člana Savjeta podržale ukupno 24 nevladine organizacije, što je, kako navodi, višestruko više od zakonom propisanog minimuma. Tvrdi i da je javni poziv za izbor članova Savjeta sprovodila Skupština Crne Gore, te da kandidat predložen na osnovu neispravne dokumentacije ne bi mogao ni biti razmatran, prenosi Pobjeda.

Drljević navodi i primjer NVO „Kapetanovo jezero“, koja je u međuvremenu postala emiter pod nazivom „Svetigora“, ali tvrdi da ta okolnost nije bila prepreka za razmatranje njegove kandidature jer je validnost dokumentacije, prema njegovim riječima, potvrdila nadležna državna institucija.

Takođe tvrdi da je jedan od njegovih predlagača, NVO „Akademija fudbala PRO“, dostavio dokaze o radu u oblasti medija, pa ocjenjuje da bi, ukoliko dokumentacija nije bila validna, prijedlog bio odbijen u proceduri.

U prijavi se navodi da je cilj ranije podnesene krivične prijave protiv njega bio „zloupotreba instituta krivične prijave sa ciljem diskreditacije institucija i ličnosti“.

Zbog toga Drljević od Tužilaštva traži da ispita da li su pomenute nevladine organizacije izvršile krivično djelo lažnog prijavljivanja, koje Krivični zakonik prepoznaje kao prijavljivanje određenog lica za krivično djelo za koje podnosilac zna da nije izvršeno.