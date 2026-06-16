,,Službenici plavske policije izvršili su pretres stana i drugih prostorija koje koristi E.R. /51) iz Gusinja, osumnjičen za krivično djelo ubistvo u pokšaju i tom prilikom zaplijenila dva komada vatrenog oružja i municiju", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Kako navode, postupajući po naredbi suda, policijski službenici su izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni E.R, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto vatreno oružje sa važećim dokumentacijom i to: puška marke „Baikal“, puška marke „Zastava“, kao i 141 komad municije različite vrste i kalibra.

Podsjećaju, juče je od osumnjičenog oduzet pištolj marke “Berreta” za koji se sumnja da je korišćen prilikom izvršenja krivičnog djela.

"Upravo je, radi prevencije zloupotrebe vatrenog oružja, Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju predviđeno periodično preispitivanje ispunjenosti uslova i opravdanosti posjedovanja oružja, sa ciljem jačanja kontrole nad legalnim vlasništvom, unapređenja bezbjednosti građana i smanjenja bezbjednosnih rizika povezanih sa neodgovornim ili nezakonitim posjedovanjem vatrenog oružja", navodi se u saopštenju.