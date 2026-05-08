Iz opozicije poručuju da podržavaju sve što će unaprijediti izborni sistem i poboljšati provjere biračkog spiska

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) parlamentu je uputilo nacrt izmjena Zakona o registrima prebivališta i boravišta, a stav većine partija, vlasti i opozicije, o tom predlogu još je nepoznat. Neki kažu da tekst još nijesu vidjeli, dok će drugi odluku donijeti na stranačkim organima. Ponuđenim aktom predviđeno je brisanje iz registra prebivališta lica za koja postoje opravdane pretpostavke da ne borave u Crnoj Gori, navodi se u prilogu Radija Crne Gore, prenosi RTCG.

Albanski forum ističe da treba voditi računa da naši državljani koji su privremeno van Crne Gore ne izgube pravo glasa. Građanski pokret URA naglašava da zakon ne smije diskriminisati bilo koga i da mora važiti jednako za sve.

“Dosta naših ljudi živi privremeno vani, studira vani. Ima dosta ljudi koji ovdje imaju porijeklo i koji nikada nijesu raskinuli veze sa Crnom Gorom. Čak su i državljani. Da li oni treba da budu direktni učesnici ili ne, stvar je dogovora. Ali, kao predstavnik albanske manjine u Crnoj Gori, itekako sam zainteresovan da to pravo bude zagarantovano”, rekao je poslanik Albanskog foruma Nikola Camaj.

Poslanik URA Miloš Konatar kaže da je neophodno stvoriti fer izborne uslove kako rezultati izbora ne bi bili dovođeni u pitanje.

“Vidjećemo, jedno je namjera Vlade. Često smo imali dobre namjere Vlade, a da realizacija, odnosno predlog zakona, ne bude tako dobar“, israkao je Konatar.

On napominje da zakonski tekst ne smije nikoga diskriminisati.

“To mora biti fer, pošteno i mora važiti jednako za sve“, poručio je Konatar.

Iz Nove srpske demokratije i Pokreta Evropa sad Radio Crne Gore nije uspili da dobije mišljenje o ovom zakonskom rješenju. Iz Demokratske partije socijalista saopšteno je da još nijesu imali uvid u tekst, dok u Bošnjačkoj stranci čekaju sjednicu predsjedništva kako bi formirali stav, piše RTCG.

Takođe, crnogorski državljani koji planiraju da se nastane u drugoj državi, oni koji se iz inostranstva vraćaju u Crnu Goru, kao i oni koji planiraju da duže od tri mjeseca budu van zemlje, morali bi to da prijave MUP-u.