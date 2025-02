Gotovo tri mjeseca prije nego su uz tadašnjeg Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) saopštili da su spriječili ubistvo Slobodana Kašćelana, taj vođa kavačkog klana na Skaju je pričao da zna za planove škaljaraca vezane za njegovu likvidaciju i govorio o detaljima...

Izvor: Adria media group/Instagram/Printscreen/Kurir/Zorana Jevtić/Privatna Arhiva

Krajem oktobra 2020. godine, Cetinjanin Nenad Neno Kaluđerović ga pita da li su “počeli da ga rade”, a on odgovara da nisu jer još “sklapaju napravu”..., kako prenose Vijesti.

Specijalni tužioci na čelu sa Milivojem Katnićem, kasnije su pred novinarima saopštili da je Kašćelan trebalo da bude napadnut 22. januara 2021. godine, prilikom dolaska u podgorički Viši sud. Objasnili su tada da je plan škaljaraca bio da sa motocikla u pokretu aktiviraju eksploziv koji bi magnetom “zalijepili” na njegov blindirani auto na jednom od semafora...

Stari, kako ga je Cetinjanin u komunikaciji oslovljavao, objašnjava da se u tu priču protiv njega uključio i izvjesni Saša, koji diriguje kako da se akcija izvede...

“Oće da ti neđe postave, da te dignu”, pita ga Kaluđerović.

“To planiraju... Na prilaženje motorom na krov, da sve sprže”, odgovara Kotoranin.

Nena interesuje da li škaljarci imaju posebne ljude za to ili to rade “neki indijanci”,a sagovornik mu odgovara da oni time planiraju da zatresu Evropu i izbiju u prvi plan, prenose Vijesti.

Cetinjanin pita čija je to zamisao - da li Jovana Vukotića, i dobija odgovor da je zapravo Saša to smislio.

“Oće li na auto ili pored puta neđe”, pita Kaluđerović.

“Na krov na magnet da zalijepe”, odgovara Kašćelan.

Cetinjanin kaže da je ideja o takvom napadu izvorno njihova, sa čim se Stari slaže.

“Znači da prave i oni onu našu kumulativnu”, kaže Neno.

“Ali to nije lako izvest, ko prati i čuva sebe”...

“Nije, ali je izvodljivo, motor lagano”, navodi Kaluđerović.

“Ja obaljujem odma’ motor koji vidim da mi prilazi”, najavljuje Kašćelan.

Konferencija SDT-a

Specijalni tužioci Katnić, Saša Čađenović i tadašnji pomoćnik direktora policije Zoran Lazović održali su konferenciju za novinare 28. januara 2021. godine i tada saopštili da su spriječili Kašćelanovu, ali i likvidaciju Beograđana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, prenose Vijesti.

Riječ je o “čuvenoj” pres konferenciji, sa koje je Lazović poručio da od tih osoba ne treba strahovati i praviti hajduke, jer su pod konstantnom prismotrom.

I Katnić i Čađenović i Lazović danas su optuženi za saradnju sa kavačkim kriminalnim klanom, a u još nepotvrđenoj optužnici navodi se da je Lazović “u javnim i medijskim nastupima, obmanjivao javnost da su ta lica u Crnu Goru ušla na zahtjev policije Republike Srbije i da su prema njima Uprava policije Crne Gore i on kao starješina preduzimali policijske mjere i radnje, u skladu sa zakonom”.

Sa konferencije je rečeno i da su u srijedu 27. januara 2021. spriječili još jednu likvidaciju u Baru i da su zbog toga uhapšeni Dušan Ivanović, Momčilo Momo Milić i Hasan Turković, koji se sumnjiče da su krili eksploziv, koji nijesu uspjeli da iskoriste u pokušaju Kašćelanove likvidacije 22. januara, pa su namjeravali da ga prebace do Bara, gdje je trebalo da usmrte člana kriminalne grupe bliske kavčanima.

“Ovdje se radi o istoj kriminalnoj organizaciji, a za pojedina krivična djela, prema do sada prikupljenim dokazima, do granice osnovane sumnje je utvrđeno da su neposredni izvršioci... Ova kriminalna organizacija, trebalo je da dobije između 700.000 eura i 1,3 miliona eura (Tivat), a za djelo koje je planirano u Podgorici 500.000 eura, dok je za djelo koje je planirano u Baru ovoj kriminalnoj organizaciji trebalo da bude isplaćeno oko 50.000 eura i to samo neposrednim izvršiocima”, rekao je Čađenović.

Sagovornici sa Skaja

Kašćelan važi za jednog od najbližih saradnika šefa kavačkog kriminalnog klana Radoja Zvicera, kako prense Vijesti.

Protiv njega se vodi više krivičnih postupaka, a u pritvoru je od aprila 2021. godine.

U oktobru 2021. godine, optužen da je bio vođa kriminalne organizacije koja je ubila Nikolu Stanišića i planirala likvidacije drugih ljudi iz suparničkog škaljarskog klana, između ostalog i jednog od vođa Jovana Vukotića.

Kaluđerović je od aprila 2023. godine nedostupan crnogorskim istražiteljima, koji tragaju za njim zbog sumnje da je dio kriminalne grupe odgovorne za dvostruko ubistvo u Spužu, 14. oktobra 2020. godine.

Tu tridesetjednočlanu kriminalnu grupu koju je, prema tvrdnjama specijalnih tužilaca okupio Zvicer, terete da su počinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo u saizvršilaštvu na štetu škaljarca Damira Hodžića i njegovog zeta Adisa Spahića, koji nije imao kriminalni dosije.

Optužnicom je predstavljeno da je Zvicer krajem jula 2020. godine naredio otmicu Hodžića jer je smatrao da je kao jedan od bliskih saradnika prethodno ubijenog Alana Kožara, znao gdje je ovaj skrivao novac i drogu.

Iz tužilačkih spisa proizilazi da je Kaluđerović preko tada kriptovane Skaj aplikacije savjetovao Kašćelana da se tijela ubijenih Hodžića i Spahića “spale automobilskim gumama i radi uklanjanja bioloških tragova sipaju kiselina i dimer u unutrašnjost njihovog vozila, kojim su došli na navodni sastanak i kojim vozilom su njihova krvava tijela prevezena nakon ubistva...”

“Svi jaki saveznici moraju biti kažnjeni, da drugima naum ne padne da nam se suprotstave”, učio je Kaluđerović u jesen 2020. godine šefa kavačkog kriminalnog klana, dok su nabrajali koga sve iz njima suprotstavljenog škaljarskog klana treba da likvidiraju.