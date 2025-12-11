Petar Lazović je, prema sumnjama, tokom hapšenja zlostavljao škaljarca Mileta Jovanovića, a o svojim postupcima obavještavao je i Radoja Zvicera, pored Darka Šarića, Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Izvor: Profimedia

Mile Jovanović, pripadnik škaljarskog klana koji je sinoć ranjen u pucnjavi u Nikšiću, navodno je tokom 2020. i 2021. godine bio žrtva policijske torture. Prema navodima iz optužnice crnogorskog tužilaštva, njega i Jovana Mrvaljevića je prilikom hapšenja zlostavljao Petar Lazović, policijski službenik povezan sa odbjeglim Radojem Zvicerom.

Jovanović je ranije pred sudom detaljno opisao susret s policijom krajem 2020. godine. Naveo je da su ga službenici, među kojima je bio i Lazović, tukli i tražili da „namjesti“ Jovana Vukotića.

Prema njegovim riječima, traženo je da svjedoči protiv Vukotića, otključa telefon i „zavrti globus“ kako bi označio mjesto na kojem želi da bude, uz obećanje da će mu obezbijediti pasoš, smještaj i zaštitu. Jovanović je izjavio da je te prijetnje i zahtjeve iznio Lazović zajedno sa drugim maskiranim policajcima u vozilu.

Jovanović je ranije optužio Petra Lazovića za brutalnu policijsku torturu, uključujući fizičko maltretiranje, prijetnje silovanjem i ubistvom.

Kako je ranije izjavio izvor iz istrage, Jovanović i Jovan Mrvaljević tvrde da su ih 30. decembra 2020. godine pripadnici tadašnjeg SBPOKK-a tukli, mučili, ucjenjivali i prijetili im smrću, kao i njihovim porodicama. Od njih je, navodno, traženo da lažno svjedoče da su radili za pokojnog vođu škaljarskog klana Jovana Vukotića i da su imali zadatak da likvidiraju člana suparničkog „kavačkog“ klana.

Lazović je osumnjičen za povezanost s kavačkim klanom i njihovim vođom Radojem Zvicerom, a iz njihove komunikacije proizilazi da je tortura navodno sprovođena zbog sumnje da su Jovanović i Mrvaljević bliski „škaljarcima“.

Prema porukama sa kriptovanih telefona, pojedini službenici su, kako se sumnja, otimali ljude, držali ih u tzv. štek stanovima, tukli, prijetili im oružjem, mučili ih strujom, gušili i ponižavali. Te poruke, koje je ranije objavio Libertas, pokazuju da su o svojim „junačkim podvizima“ izvještavali Zvicera, kao i Darka Šarića, Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Okrivljeni Petar Lazović uhapšen je u julu 2022. godine zbog sumnje da je bio dio kavačkog klana i da je Radoju Zviceru, vođi te kriminalne grupe u bjekstvu, dostavljao povjerljive informacije. Lazović je sin nekadašnjeg visokog funkcionera crnogorske policije Zorana Lazovića.

Na jednom od ročišta Lazović je negirao sve optužbe, navodeći da on i njegove kolege nikada nijesu zlostavljali Jovanovića i Mrvaljevića, već da su postupali u skladu sa zakonom. Istakao je da se optužnica zasniva na iskazima osoba koje su, prema njegovim riječima, planirale najteža krivična djela, a u čijoj realizaciji su ih upravo policajci spriječili.

Upitan zbog čega su pripadnici policije nosili fantomke, Lazović je objasnio da je to bilo radi zaštite identiteta i bezbjednosti, ali i zbog epidemioloških mjera tokom pandemije koronavirusa. Dodao je da nikada nije otkrivao identitet oštećenima.

Optužnicom je, zajedno s Lazovićem, obuhvaćen i njegov kolega Jugoslav Raičević, koji je ranije izjavio da razumije sadržaj optužnice, ali ne priznaje krivicu.

Mile Jovanović, koji je Lazovića ranije optužio za torturu, ranjen je sinoć u Nikšiću zajedno s Andrijom Markovićem, u pucnjavi u jednom lokalnom ugostiteljskom objektu. Policija i dalje traga za napadačem.

"Oko 22.30 časova u jednom ugostiteljskom objektu u Nikšiću došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane, za sada, nepoznatog lica, kojom prilikom su od dejstva projektila povrede zadobili A.M. i M.J. Oštećeni su prevezeni na ukazivanje ljekarske pomoći u Medicinski centar u Nikšiću, dok je sa događajem upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici" saopšteno je iz policije.