Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ – Odjeljenja bezbjednosti Berane lišili s slobode lice iz Berana, zbog sumnje da je, na štetu svoje kćerke, u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi, počinilo krivično djelo trgovina ljudima.

Postupajući po operativnim saznanjima da je ženskom licu starom 18 godina iz Berana onemogućen odlazak u školu, te da postoji sumnja da bi moglo biti žrtva trgovine ljudima, policijski službenici su pronašli navedeno lice i doveli ga u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Berane.

U prisustvu službenika Centra za socijalni rad, od oštećene su prikupljena obavještenja, kojom prilikom je saopštila da ju je njen otac nekoliko dana držao zaključanu u sobi, tokom čega je trpjela psihičko i fizičko nasilje, sa ciljem primoravanja na sklapanje braka koji je, kako se sumnja, njen otac unaprijed dogovorio sa nepoznatim licem iz inostranstva za novčani iznos od 20.000 eura.

Oštećenoj je ukazana medicinska pomoć u Kliničko-bolničkom centru Berane, nakon čega je zbrinuta i smještena na sigurnu lokaciju.

Policijski službenici su potom pronašli S.I. (36), doveli ga u službene prostorije i od njega prikupili obavještenja, nakon čega je, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo trgovina ljudima.

Policijski službenici, u skladu sa nacionalnim prioritetima Uprave policije u borbi protiv trgovine ljudima, nastavljaju sa preduzimanjem intenzivnih mjera i radnji usmjerenih na sprečavanje i otkrivanje krivičnog djela trgovina ljudima i drugih oblika kršenja ljudskih prava, uključujući sve vidove eksploatacije, kao i na pružanju zaštite žrtvama ovih krivičnih djela.