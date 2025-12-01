Kalaksiza je ranije uhapsila žabljačka policija u koordinisanoj akciji zajedno sa službenicima NCB Interpola Podgorica, a ektradicioni pritvor, kako saznaju Vijesti iz Višeg suda u Bijelom Polju može trajati nadalje do 30. januara naredne godine.

Ektradicioni pritvor ukrajinskom državljaninu Artemu Kalaksizu (43) uhapšenom po potjernici koju je za njim raspisao NCB Interpol Kišinjev-Moldavija, produžen je danas u Višem sudu u Bijelom Polju na još dva mjeseca.

Odluku je, nakon isteka 40 dana ektradicionog pritvora koji je odredio dežurni istražni sudija tog suda Ivan Adamović, donijelo krivično vijeće tog suda.

Kako je ranije navedeno u saopštenju Uprave policije (UP), Viši istražni sud u Kišinjevu ga sumnjiči da je počinio krivična djela organizovanje ilegalnih migracija i pranje novca na vrlo softiciran način.

"On se sumnjiči da je ova djela počinio posredstvom platformi Telegram i TikTok, dok se plaćanje usluga odvijalo platformom Binance. Za navedena krivična djela u zakonodavstvu Moldavije je predviđena kazna zatvora u trajanju do 18 godina", ističe se u saopštenju UP.