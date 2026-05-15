Optuženi je 8. maja izručen iz Slovenije, a predsjednik specijalnog vijeća Branislav Leković uvažio je zahtjev za odgađanje koji je podnio Lješkovićev advokat Ivan Šljukić.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nedavno izručeni Ivan Lješković danas nije bio spreman da iznese odbranu u predmetu u kojem mu se pred Višim sudom u Podgorici sudi za krijumčarenje cigareta, zbog čega je suđenje odgođeno za 8. jun.

Optuženi je 8. maja izručen iz Slovenije, a predsjednik specijalnog vijeća Branislav Leković uvažio je zahtjev za odgađanje koji je podnio Lješkovićev advokat Ivan Šljukić.

Lješković je, prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) dio kriminalne grupe koju su formirali optuženi tajni agent Duško Golubović i odbjegli vlasnik "Rokšpeda" Sander Stanaj.

On je uhapšen 11. aprila u Sloveniji po potjernici podgoričkog Interpola. Protiv njega se vodi krivični postupak zbog osnovane sumnje da je počinio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje u saizvršilaštvu.

Lješković se sumnjiči da je krivična djela koja mu se stavljaju na teret zvršio na način što je, kao član organizovane kriminalne grupe, sprovodio kriminalne aktivnosti koje su se odnosile na prenošenje cigareta, kao robe čiji je promet ograničen, preko carinske linije uz izbjegavanje mjera carinskog nadzora, te da je potom učestvovao u prodaji, rasturanju, prikrivanju i krijumčarenju cigareta iz Slobodne carinske zone Luka Bar prema državama regiona i Evropske unije, saopšteno je ranije iz Uprave policije.