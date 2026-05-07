Telefonske poruke grupe optužene za ubistvo Šćepana Roganovića pokazuju da je ta ekipa planirala još jedno ubistvo samo nekoliko dana nakon zločina u Herceg Novom i to dok se dio njih ilegalno prebacivao preko granica bježeći od policije i dok su panično tražili način da ućutkaju prvog što je uhapšen.

Šćepan Roganović ubijen je 13. februara 2020. godine, a osam dana kasnije škaljarci Krsto Vujić i Mili Bajramović dogovaraju se o tome da života liše još jednog člana te porodice - Duška, koji je tri godine ranije ostao bez obje noge nakon što je eksplodirao “golf” kojim je upravljao.

Dok jedan od vođa tog kriminalnog klana Igor Vukotić poteže veze i Bajramovića, sada optuženog da je direktni izvršilac ubistva, ilegalno “uvodi” iz države u državu u okruženju, Vujić je s njim konstantno na vezi i poručuje mu da je stanje teško, ali da više nema nazad...

“Brate, nema nazad više, sad ćemo morat do ljeta da forsiramo da se Dule odere”, piše sada pokojni Vujić 21. februara 2020. godine, pišu Vijesti.

Bajramović odgovara da nema nazad, ali pita kako da priđu Roganoviću.

“A normalno da nema (nazad), nego ti pričam koliko je to bitno bilo tek sad vidiš. Oćemo, moramo. A kako ga dovatit”, pita Bajramović.

Vujić kaže da Duško mora početi da izlazi, jer “nema koga više da Šćepa zamjeni oko poslova”.

“Brate to ako ćemo mi, to je neizvodljivo više, evo jedva ovo uradismo, pa na vrh glave”, dodaje Bajramović, aludirajući da je jedan iz ekipe već uhapšen i da se steže obruč oko njih.

U prepisakama nabrajaju kako su loše odradili prvi posao - da je policija odmah našla štek stan i jedno vozilo i uhapsila Miloša Đuričkovića, koji će kasnije biti svjedok saradnik u sudskom postupku za ubistvo Šćepana Roganovića, prenose Vijesti.

“Dođoše nam do stana odma’... Ko će više iznajmit stanove i đe”, pita Bajramović.

Njegov sagovornik, međutim, ne odustaje od te ideje:

“Sad ću forsirati Gora za ljeto da se uradi, a mi ćemo mu pomagat’ jer ja znam kuda, i što da i ne odem dolje”.

Optuženi organizator te kriminalne grupe, zatim dodaje da se za taj posao “mora čekat ljeto, jer je tad gužva”.

Bajramović mu sugeriše da tu priču forsira, a onda kaže da je saglasan da treba čekati ljeto.

“Ako treba, dron mu ubacit u kuću... Da mu uleti dron sa eksplozivom”, kaže Bjaramović.

“Nešto treba organizovat, jer kad on ode - tu je kraj sa Roganovićima”, konstatuje Vujić.

Bajramović kaže da se ne slaže s tim, navodeći da će se kavački klan svetiti zbog toga i nabraja njihova imena: “A, Zurovac, Gli, Mujo”...

“Oni kad ostanu bez finansijera, teže će sve to uradit’”, govori Novljanin.

“Mora se Duško ubit što prije, a kako - to ne znam... Ako ima te nindže, Goro”, dodaje Bajramović.

Vujić kaže da gleda da ubije dvije muve jednim udarcem - i da se osveti i da ih “ugasi”.

“Gledam i osvetu i da ih ugasimo brate”, piše on i dodaje da će i njih imati ko da sveti, ali da više ništa neće biti isto: “To ima, ali nije isto kad ode Dule”.

Poruke sa Skaj aplikacije pokazuju da gotovo svi kasnije optuženi iz slučaja ubistva Šćepana Roganovića, komuniciraju istovremeno - svako sa svakim, ali i na grupnim čatovima.

Bajramović se svako malo dopisuje sa Igorom Vukotićem i sa Vujićem - prvi ga hrabri da istraje i govori mu ko će ga gdje sačekati i u kojim će štek stanovima boraviti, dok drugi izgleda prilično nezainteresovano, što ovoga izluđuje.

Iz dopisivanja se, međutim, vidi i da niko nikome ne vjeruje...

Vujić kratko obavještava Bajramovića da mora da ide u novi stan, a ovaj mu odgovara da ga već voze ka njemu, ali da zapravo ne zna gdje ide.

“Ja idem, brate, vozimo se... Nego, đe idem, kod koga, oli mi reć”.

Vujić mu odgovara da ide u prazan stan - “nema niđe nikoga, nemaš se čime ni pokriti”.

“Brate, nije momenat da mi kriješ nešto, jer vidim i Boki mi je nešto na distancu... Ne govori čiji je stan”.

Sagovornik ga ubjeđuje da je to stan jedne djevojke koja više ne živi tu i da je kombinacija sigurna 100 odsto.

“Dobro brate. Tripujem se, ne znam đe se nalazim”.

Bajramović ga moli da mu javlja sve što se dešava u Crnoj Gori - šta policija zna o slučaju, šta je s Đuričkovićem i šta mediji objavljuju.

Vujić mu, kaže, da ide da spava.

“Brate, odoh spavat, mrtav sam”.

“Kako možeš zaspat? Ja nemam snage ni za šta, ali ne mogu zaspat, šanse nema, dok ne saznam sve”.

“Brate, za noćas više nema šta”, odgovara Vujić.

“A kako ćeš zaspat brate, ja da mogu, iskočio bi iz svoje kože... Da smo išli na rizik, pa ajde, ali računali smo sigurica i da je sve gotovo... Najgori osjećaj na svijet brate”, piše Bajramović.

“Brate, ja ću zaspat kao beba sad... Ajde, uzmi tabletu i ti zaspi”, konstatuje Vujić.

U predmetu za ubistvo Šćepana Roganovića došlo je do spajanja dva sudska postupka.

Specijalno državno tužilaštvo prvu optužnicu podiglo je u oktobru 2020. godine, a tada su okrivljeni Vujić, Bajramović, Miloš Đuričković, Igor D. Glavaš, Dino A. Ibrahimović i Miloš B. Komar.

Drugom optužnicom iz septembra 2023. godine, okrivljeni su Igor V. Vukotić, Slavko Radulović, Miloš Ž. Gvozdenović i Marko T. Radović iz Hereg Novog.

Optužnicom je predstavljeno da su u drugoj polovini 2019. i u toku 2020. godine, postali pripadnici kriminalne organizacije Krsta Vujića, prenose Vijesti.

Tužilac navodi da su radi realizacije kriminalnog plana, Vujić, Đuričković, Bajramović i Glavaš 13. februara 2020.godine, u Herceg Novom na podmukao način ubili Šćepana Roganovića, u saizvršilaštvu i po prethodnom dogovoru.

“Bajramović Mili je sa umišljajem ubio Šćepana Roganovića na podmukao način, tako što je naoružan vatrenim oružjem došao do parka sa bistom Sima Matavulja, sačekao dolazak oštećenog Šćepana Roganovića koji je silazio niz stepenice iz pravca Kanli kule u pravcu Trga Nikole Đurkovića, i iznenada na prometnom mjestu, kada se oštećeni nije nadao, prišao mu brzim koracima i bez razgovora i verbalnog sukoba, iz pištolja marke ‘crvena zastava’ ispalio više projektila, od kojih ga je šest pogodilo. Nakon čega je okrivljeni Bajramović pobjegao u pravcu Ulice Bokeške brigade, gdje ga je čekao okrivljeni Vujić Krsto na motoru marke ‘pjađo’, nakon čega su se obojica navedenim motociklom udaljila do mjesta Sasoviće, gdje su zapalili navedeni motocikl i pištolj”, stoji u tom aktu.

Poruke grupe nakon ubistva pokazuju nepovjerenje, paranoju, ali i brzo djelovanje za bjekstvo - ilegalan prelazak granica u okruženju, nalaženje štek stanova kao i namjeru da se potencijalni svjedok saradnik tužilaštva, po svaku cijenu ućutka...