“Mili Bajramović državljanin Crne Gore i međunarodno traženo lice, uhapšen je juče u Riminiju u Italiji, nakon međunarodne ciljane potrage kodnog naziva “SMIT””, saopšteno je iz Uprave policije.

Crnogorski državljanin Mili Bajramović (33), kojeg bezbjednosne službe označavaju kao visokorangiranog člana jedne organizovane kriminalne grupe, uhapšen je u Riminiju u Italiji u okviru međunarodne akcije “SMIT”. Za njim su bile raspisane međunarodne potjernice Crne Gore i Austrije zbog sumnje da je počinio više teških krivičnih djela, uključujući ubistva i stvaranje kriminalne organizacije.

Kako navode, Bajramović je u policijskim evidencijama označen kao visokorangirani član jedne organizovane kriminalne grupe koja djeluje na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

“Njegovom hapšenju prethodila je višegodišnja razmjena operativnih podataka između više evropskih i regionalnih timova za međunarodne ciljane potrage – FAST Crne Gore, Austrije, Italije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije”, kazali su iz policije.

Za Bajramovićem je NCB Interpol Podgorica raspisao međunarodnu potjernicu po nalogu Višeg suda u Podgorici, radi obezbjeđenja njegovog prisustva u postupku koji se vodi zbog sumnje da je počinio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

“Prema navodima optužnice, Bajramović je 13. februara 2020. godine u Herceg Novom, kao član kriminalne organizacije koju je, prema tvrdnjama istražitelja, formirao sada pokojni Krsto Vujić, na podmukao način vatrenim oružjem ubio Šćepana Roganovića”, istakli su iz policije.

Osim toga, njega potražuje i Austrija. NCB Interpol Beč raspisao je međunarodnu potjernicu po nalogu Javnog tužilaštva u Beču zbog sumnje da je počinio krivična djela ubistva i ubistva u pokušaju.

Austrijske vlasti sumnjiče Bajramovića da je 21. januara 2018. godine u centru Beča hicima iz vatrenog oružja ubio Vladimira Roganovića, dok je S.V. tom prilikom teško ranjen.

Iz Uprave policije navode da slijedi dalja komunikacija između NCB Interpol Podgorica i NCB Interpol Rim u vezi sa daljim postupkom i eventualnim izručenjem.

Poručuju i da će, u saradnji sa međunarodnim partnerskim službama, nastaviti intenzivne aktivnosti usmjerene na lociranje, hapšenje i procesuiranje članova organizovanih kriminalnih grupa, kako u Crnoj Gori, tako i u inostranstvu.