U Višem sudu u Podgorici, danas je nastavljeno suđenje okrivljenima za ubistvo Šćepana Roganovića u Herceg Novom 13. februara 2020. godine.

Pročitane su brojne Skaj poruke, te pinova koje su koristili pojedini okrivljeni, prikazane su tekstualne poruke, nekoliko audio glasovnih poruka, kao i fotografije pištolja, zgrada, parkova, raznih objekata, javnih površina, ali i jedno biciklo.

Nakon ovih provedenih dokaza specijalni tužilac Siniša Milić je u obraćanju specijalnom vijeću sudije Vesne Kovačević, dao kraću analizu.

"U dokaznom postupku, prikazana je fotografija bicikla koje je koristio okrivljeni Marko Radović, jer je, po nalogu Milija Bajramovića, pratio strica Šćepana Roganovića, kojeg je trebalo ubiti. Prikazana je i fotografija sestre I.B., člana suprotstavljene kriminalne grupe. Čak je prikazana i fotografija mjesta odakle je sa čamcem, trebalo da krenu izvršioci ovog krivičnog djela", naveo je tužilac, pišu Vijesti.

Uslijedila je reakcija okrivljenog Marka Radovića.

"Ja ne vozim biciklo", naveo je on.

Branioci okrivljenih istakli su brojne prigovore na izvedene dokaze, osporavajući identifikaciju optuženih, koje je kao dokaz sudu dostavilo SDT-a. Nakon što su na video bimu u sudnici prikazane Skaj poruke, koje po stavu SDT-a, dokazuju da pripadaju PIN-u koje je koristio Marko Radović, njegov branilac advokat Božo Milonjić je prigovorio.

"Prigovaram u cjelosti. Ovo nije nikakav dokaz da je Radović korisnik pin naloga 2KB163, iz razloga što kompletan materijal nije prošao kontrolu vještaka, nije dostavljen dokaz od strane SDT-a kako su nastale fotografije, ko ih je sačinio i ko ih je prosleđivao. U javnosti su poznate društvene mreže na kojima se objavljuju fotografije, a podložne su kopiranju, što je još jedna mana. Prigovaram iz razloga jer nije vršeno antropološko vještačenje lica sa fotografija. Kao branilac nestrpljivo čekam obrazloženje suda kada dođe do odluke i na šta će se ovo vijeće pozvati kada bude obrazlagalo identitet mog branjenika. Iz ovog Skaj materijala ne može se pouzdano utvrditi ni ko su konkretna lica sa fotografija i da li je baš toga dana lice bilo tu. Ovo se ne može provjeriti jer je vijeće odbilo vještačenje baznih stanica, kako bi jasno i nedvosmisleno mogli utvrditi vezu između ovog korisnika Skaj naloga i kriptovanog telefona", ocijenio je advokat Milonjić, prenose Vijesti.

Okrivljeni Radović je dodao da prikazane fotografije nijesu iz telefonskog aparata, već da su slikane drugim telefonom, jer je, kako je danas primijetio, vidio okvir telefona.

"Ja na listu desne noge imam tetovažu od 2018., cijeli list je istetoviran. Dok na prikazanim fotografijama ne vidi se tetovaža. Smatram da su slike nastale 2015. ili 2016. godine", naveo je Radović.

Advokat Nikola Ivanović je prigovorio dokazu nakon što su prikazane poruke, koje po stavu SDT-a, dokazuju identifikaciju okrivljenog Miloša Gvozdenovića. Naveo je da se radi o navodnoj identifikaciji.

"Posebno u dijelu za mog branjenika, jer ne dokazuje da je Gvozdenović korisnik navedenih pin-ova, na nesumnjiv način. A posebno da se ovakve tvrdnje ne mogu cijeniti kao nesporne, bez vještačenja odgovarajućih vještaka. U konačnom, odgovorno tvrdim da korisnik autor ovih poruka nije okrivljeni Miloš Gvozdenović", ocijeni je Ivanović.

Advokat Ognjen Radić je osporio tvrdnju SDT-a da se na prikazanim fotografijama Skaj poruka, nalazi okrivljeni Mili Bajramović, osporio je i njegov glas na audio porukama, te osporio i identifikaciju kao takvu.

U ovom predmetu došlo je do spajanja dva sudska postupka.

Specijalno državno tužilaštvo podiglo je u oktobru 2020. godine optužnicu protiv okrivljenih za ubistvo Šćepana Roganovića.

Okrivljeni su Krsto B. Vujić iz Herceg Novog, u bjekstvu, Mili B. Bajramović zvani "Smit" iz Podgorice, Igor D. Glavaš iz Herceg Novog, Dino A. Ibrahimović iz Bara, Miloš B. Komar iz Nikšića.

Vujić je, prema navodima optužnice, u septembru 2019., u Herceg Novom, organizovao kriminalnu organizaciju, čiji su pripadnici postali Miloš Đuričković, te okrivljeni Bajramović, Glavaš, Ibrahimović, Komar i ostali neidentifikovani, od koji je jedan po nadimku "Boki" a drugi "Zemunac".

Vujić je kao organizator bio zadužen za realizaciju kriminalnog plana radi neodređenog broja teškog ubistva i nedozvoljnog držanja oružja. Đuričković je bio zadužen da izvršava uputstva i naredbe organizatora kriminalne organizacije. I ostali okrivljeni su bili zaduženi da izvršavaju uputstva i naredbe organizatora kriminalne organizacije, dok se za Bajramovića navodi u optužnici, da neposredno izvršava krivićna djela teško ubistvo i da učestvuje u njihovom planiranju.

U optužnici se navodi da je okrivljeni Vujić Krsto izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401 a stav 1 u vezi stave 6 Krivičnog zakonika Crne Gore, a okrivljeni Bajramović, Glavaš, Ibrahimović i Komar krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 2 u vezi stava 1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Tužilac navodi da su radi realizacije kriminalnog plana okrivljeni Vujić, Đuričković i okrivljeni Bajramović i Glavaš, 13. februara 2020. godine oko 09:05 časova, u Herceg Novom, na stepeništu, u ulici Sima Matavulja, ispred kućnog broja 21, ubili na podmukao način ubili Šćepana Roganovića, u saizvršilaštvu i po prethodnom dogovoru.

Na način što su Đuričković Miloš i okrivljeni Vujić Krsto, ostvarujući zajedničku odluku, sa umišljajem bitno doprinijeli izvršenju krivičnog djela. Tako što je Đuričković okrivljene Vujić Krsta i Bajramović Milija, svojim vozilom marke golf V dovezao od apartmana "Viva" broj 4 gdje su bili smješteni, do mjesta "Baterije", gdje se nalazio parkiran motocikl marke "pjađo", koji je nabavljen i korišćen kao prevozno sredstvo prilikom izvršenja krivičnog djela teškog ubistva Šćepana Roganovića. Po prethodnom dogovoru čekao ih u mjestu "Dragomir", kako bi ih prihvatio i prevazao nakon izvršenog krivičnog djela od navedenog mjesta do apartmana u kom su bili smješteni, pišu Vijesti.

Bajramović Mili je sa umišljajem ubio Šćepana Roganovića na podmukao način, tako što je naoružan vatrenim oružjem došao do parka sa bistom Sima Matavulja, sačekao dolazak oštećenog Šćepana Roganovića koji je silazio niz stepenice iz pravca Kanli Kule u pravcu trga Nikole Đurkovića, i iznenada, na prometnom mjestu, kada se oštećeni nije nadao, prišao mu brzim koracima i bez razgovora verbalnog sukoba, iz pištolja marke "Crvena Zastava" ispalio projektila, od kojih ga je šest pogodilo.

Nakon čega je okrivljeni Bajramović pobjegao u pravcu ulice Bokeljške brigade, gdje ga je čekao okrivljeni Vujić Krsto na motoru marke pjađo", nakon čega su se obojica sa navedenim motociklom udaljila do mjesta Sasoviće gdje su zapalili navedeni motocikl i pištolj marke "Crvena Zastava" model 99.

Okrivljeni Vujić i Bajramović su kao saizvršioci, izvršili krivično djelo teško ubistvo, a okrivljeni Bajramović u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, a okrivljeni Glavaš krivično djelo teško ubistvo putem pomaganja.

Drugom optužnicom koja je podignuta u septembru 2023., godine, okrivljeni su Igor V. Vukotić iz Kotora, koji se nalazi u bjekstvu, Slavko Radulović, Miloš Ž. Gvozdenović iz Podgorice i Marko T. Radović iz Hereg Novog. Optužnicom je predstavljeno da su u drugoj polovini 2019., i u toku 2020., postali pripadnici kriminalne organizacije koju je organizovao Krsto Vujić.

Optuženom Radoviću se stavlja na teret i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivni materija.

Vanraspravno vijeće Višeg suda u Podgorici kojim je predsjedavao sudija Boris Savić u novembru 2023. godine, donijelo je rješenje da se spoje ova dva krivična predmeta, te da se sprovede jedinstveni sudski postupak.

Predsjednica specijalnog vijeća sudija Vesna Kovačević danas je opozvala rešenje o novčanom kažnjavanju po hiljadu eura advokate Momčila Bulatovića i Andrije Markovića, zbog neporavdanog odsustva sa ročišta glavnih pretresa 31. marta i 1.

Sudija je rekla da je advokat Marković mejlom dostavio sudu dokaz – račun od šlep služe "Bas Rak DOO", kako bi opravdao nedolazak na suđenja, prenose Vijesti.

"Krenuo sam autom iz Beograda do Podgorice u noći između 30. i 31. marta. Oko 04 sata ujutro auto mi se pokvarilo. Čekao sam do ujutro oko sedam sati, kada je došla šlep služba. Bilo bi fer da rešenje o novčanom kažnjavanju stavite van snage", naveo je advokat.