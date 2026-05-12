Osnovni sud u Beranama osudio je Nikolu Raičevića i Milića Ralevića na po šest mjeseci zatvora zbog prinude nad fotoreporterom dnevnog lista "Vijesti" Borisom Pejovićem tokom događaja uklanjanja spomen-obilježja Pavlu Đurišiću u selu Gornje Zaostro kod Berana.

Kaznu će izdržavati u prostorijama u kojima stanuju.

Prema presudi, sud je utvrdio da su Raičević i Ralević 8. avgusta 2025. godine prijetnjama pokušali da prinude Pejovića da ne objavi fotografije uklanjanja spomen-obilježja Pavlu Đurišiću.

U presudi se navodi da su se okrivljeni fotografisali sa Pejovićem i potom mu kazali „da imamo fotografiju, da te lakše nađemo, ako objaviš fotografije uklanjanja spomen obilježja Pavlu Đurišiću“, što je kod fotoreportera izazvalo osjećaj straha i ugroženosti za život.

Sud je zaključio da su time počinili krivično djelo prinuda.

Tužilaštvo je tokom postupka ocijenilo da je riječ o pokušaju uticaja na slobodu informisanja i sprečavanju objavljivanja materijala od javnog značaja.

U završnoj riječi tužiteljka je navela da je Pejović bio na javnom događaju i obavljao svoj posao, te da nije imao zabranu fotografisanja. Istakla je da su prijetnje bile usmjerene na zastrašivanje novinara i uticanje na njegovo ponašanje.

„Ako bi se ovakve radnje tolerisale, to bi značilo da svako može prijetnjama određivati šta smije, a šta ne smije biti objavljeno. To bi predstavljalo direktan udar na slobodu informisanja“, navela je zastupnica optužbe.

Odbrana okrivljenih negirala je izvršenje krivičnog djela i tvrdila da nije bilo ozbiljnih prijetnji niti prinude.

Raičević je tokom postupka tvrdio da nije znao da su na događaju bili novinari, da nikome nije prijetio i da se Pejoviću izvinio ukoliko mu je „nešto loše kazao“. Njegov branilac ocijenio je da se optužba zasniva na nepouzdanom iskazu oštećenog i osporavao način identifikacije okrivljenih.