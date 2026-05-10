Visokopozicionirani pripadnik "škaljarskog klana" Krsto Vujić iz Herceg Novog preživio je tri pokušaja atentata, ali je u četvrtom ubijen.

Izvor: Printskrin/ara.cat

Španski istražitelji su u sklopu istrage ubistva Krste Vujuća (44), pripadnika škaljarskog klana, saslušali njegovu ženu, koja je ključni svjedok njegove livkvidacije koja se dogodila 14. aprila u bašti kafića "Kibo branč" u Barseloni.

Podsjetimo, kobnog dana je Vujić sa suprugom i njihovom bebom ručao u kafiću kada su mu prišla najmanje dvojica napadača i iz neposredne blizine pucala u njega.

"Vujić je ručao sa porodicom, ženom, inače plavušom, i njihovom bebom koja je bila u kolicima. Plavuša je praktično vidjela pucače i njen iskaz je značajan za istragu", navode španski mediji i dodaju da se sumnja da su Vujiću prišla dvojica egzekutora.

Kako su naveli, detalji iskaza Vujićeve žene su pod oznakom "tajna" zbog zaštite njene bezbijednosti, ali i zbog same istrage.

"Ubice su prišle stolu i pucali su mu u glavu iz neposredne blizine. Hici su ga pogodili u slepoočnicu i vrat. Posle ispaljenih hitacaca, pet čaura je pronađeno na licu mjesta, a egzekutori su pobjegli pješaka. Razbježali su se u različitim pravcima. Dok su bježali, nešto su bacili u obližnje žbunje, koje je policija satima nakon pucnjave pretaživala", navode izvori.

Podsjetimo, Vujić je nakon ranjavanja hitno prevezen u bolnicu, ali je četiri dana kasnije podlegao teškim povredama.

Kako dalje navode izvori španskih medija, istražitelji su otkrili da je "škaljarac", koji je godinama bio na crvenoj Interpolov poternici, mjesecima živio sa suprugom i bebom u stanu preko puta kafića u kom je i izrešetan.

"Vujić je u Barseloni boravio poslednjih mjeseci, živio je pod lažnim imenom i lažno se predstavljao. Komšije su ga viđale i djelovao im je prilično povučeno i porodično... Policija je posle pucnjave pretresla njegov luksuzni stan koji se nalazi na šetalištu Paso de Talut", naveli su oni i dodali:

"U stanu su pronađeni mobilni telfoni, računari, ali i dokumenta. Uređaji su poslati na vještačenje i vjeruje se da će 'otključavanjem' njegovih komunikacija biti jasnije kako je došlo do toga da ga ubice lociraju, budući da se trudio da vodi tajni život".

Istražitelji su u garaži Vujićevog luksuznog stana pronašli i nekoliko automobila visoke klase.

"Radi se o skupim vozilima koja su odvezena na vještačenje. Utvrđuje se da li je pod neki od njih bio postavljen uređaj za praćenje. Takođe, automobili se ne vode na ubijenog 'škaljarca', što samo potvrđuje činjenicu da se on trudio da nigdje ne ostavlja svoj pravi identitet", kaže izvor i dodaje da su ubice, uprkos svim mjerama predostrožnosti, uspjeli da dođu do Vujića pre policije.

Kako izvori dodaju, jasno je da je Krsto Vujić praćen i da su ubice imale logističku podršku, te da nikako nisu mogli sami da djeluju.

"Vujić je bio visokopozicionirani pripadnik škaljarskog klana. Rodom je iz Herceg Novog i do smrti se više puta našao na meti ubica. Preživio je tri atentana, ali je četvriti bio koban. Detalj koji budi jezu jeste da je svaki put napadnut pred porodicom, a u jednom napadu mu je bio povrijeđen i trogodišnji sin", podsjeća izvor.

Mjesto zločina stecište Balkanaca

Nakon što je pucano na Krstu Vujića u kafiću "Kibo branč" i to usred bijela dana i pred brojnim gostima i prolaznicima, istražitelji su došli do informacije da je vlasnik tog lokala Nenad Vinčić, koji je 2018. hapšen u Španiji kao vođa balkanskog kartela. Teretio se za šverc kokaina iz Južne Amerike.

"Istražitelji su sada stavili 'pod lupu' i sam kafić, pošto je očigledno da se tu okupljaju ljudi sa Balkana, među kojima ima i onih sa dosijeima, ali i onih koji se skrivaju od potjernica i suparnika", navode izvor španskih medija.

(Kurir/MONDO)