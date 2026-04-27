Kao dokaz SDT-a, prikazane su fotografije Krsta Vujića koje je slao na Skaj aplikaciji, te komunikacija Igora Vukotića i pin koji je koristio. Radilo se o njegovim jednostranim audio glasovnim porukama.

Preslušavanjem Skaj komunikacija između okrivljenih, danas je u Višem sudu u Podgorici, nastavljeno suđenje okrivljenima za ubistvo Šćepana Roganovića u Herceg Novom 13. februara 2020. godine.

Kao dokaz SDT-a, prikazane su fotografije Krsta Vujića koje je slao na Skaj aplikaciji, te komunikacija Igora Vukotića i pin koji je koristio. Radilo se o njegovim jednostranim audio glasovnim porukama.

"Da ga ocemo u NK nabost da zavrsimo to smece. Taj sto ide s njim jel de. Ne znam ko je taj mogu da saznam. Ko je taj. I njega treba zaklat u pg. Vidi ovu glavu smecarsku. A ocemo i njega taman dovatit. I te zagoricane sve glibave. Da., da", poruke su koje je po stavu SDT-a posalo Igor Vukotić 11. Jula 2020. U audio glasovnoj poruci 18. februara 2020. je izrazio zabrinutost zašto je neko ostavio papuče, ni trenerku, pišu Vijesti.

"Ja sam mu sve objasnio za advokata… Ako nešto bude, reči da si mene hranu donosio. Brate, uzeo sam stanove za mene, da me neko ne ubije. Pet puta su imali da me ubiju. Jel tako. Neću da šetam po gradu. To je moje mišljenje sada. Kada mali bude tamo… Prvih 72 sata ti advokat ne može pomoći ništa. To je samo ćutanje. Posle treba advokat. A on se juče prepao da mali nešto ne reče…a posle mu objasnio".

On treba da kaže da je u stan dolazio sa curom, šta ima veze, da ne spominje nikoga. ….

"Jeste brate, čuo sam da si i ti perfekcionista, rekli su mi ljudi. Mrva mi je pričao najviše. On ostavio parfem, pa makvi sve govna, sve makni da čačkalica ne ostane, sve makni i pidžamu od đeda. Jebiga, žena će za 30 eura da očisti…. Nervoza, samo nervoza po čitav dan. Mene sad uvaljuju novo djelo. Sprdnja, da sam pucao na druga na Sašu Dukića na Zlaticu. Zamisli brate… To će biti da je pucao onaj mali Vujović i M.B. Mi moramo da ratujemo do kraja, pa ako će da uvaljuju cetinjskim lopatama. Ovo je bruka, a ja ga čekao kod kuće na ručak”.

Vukotić se interesuje da li će “maloga“ da puste ili neće i da će Kićo da ide dolje.

“Držaćemo maloga kod naših unutra. To tako ide. Možda ga pušte. Mali ništa nije uradio. Posle ga pebačam kod naših. Tamo su naši drugovi, i brat je tamo, tamo je i Saša Boreta i svi. Samo to posle pojačamo, podebljamo. Vidiš li brate što rade. Neka puše k…. mater im jebem. Imaju dvije države I sve špijuni. E sa bivšim neprijateljima protiv nas. E pa talibani smo. Ako treba ratovaćemo hiljadu godina. Sve im jebem. Tu smo mi na vezu svaki dan. Pratimo brate, sve živo pratimo”, glasovna je poruka Igora Vukotića na dan 18. 02. 2020.

On je zatim poslao poruke: “Jesi gledao portale sto laju. Kao rasvijetlili . Ima li sto novije da znas”, na dan 19. 02. 2020. U 11.39 časova. Istoga dana je poslao glasove poruke..

“Pita mene je li što pričao. Odakle ja znam je li što pričao. Neka pođe kod ove novinarke, kod ove i ove i neka odma da u novine da se ne dozvoljava pristup čovjeku. Ali nemoj da se ovako formira optužnica i da je čekić i beton, posle potpis. Ne možemo tako. Posle će mali da kaže da su ga bili, znaš kako to ide i da je sve rekao pod pritiskom i da su ga mučili i čuda. Da vidimo šta imate vi, a đe smo krivi mi. Mater im jebem fašističku…”

Zatim je dodao.

“Vlast je užas. Oni to rade da bi krali. Mi smo svi pošli vani, nismo mi krali naš narod. Smrad, ona svinja debela. Djeca im kradu. Ako imaš milijardu eura, što će ti 10 milijardi. Nećeš da se voziš u deset auta. To su seljačke priče, partizani, četnici, turci i poturice. Uzeli su mjeru našem narodu…”, dio je glasovnih poruka Igora Vukotića.

Specijalni tužilac Siniša Milić je ocijeno da komunikacija Vukotića sa Mili Bajramovićem jasno ukazuje na ulogu i zadatak koji je Vukotić imao u kriminalnoj organizaciji koj je formirao Krsto Vujić, prenose Vijesti.

“Iz ovih komunikacija se vidi da Vukotić preduzima radnju uticaja na Miloša Đuričkovića, koji je dobio status svjedoka saradnika, da promijeni iskaz. U komunikaciji između Vukotića i Krsta Vujića se pominje “Đula” nadimak za Miloša Đuričkovića, te detalji sa pres konferencije SDT-a, te da je te detalje znao samo Đuričković. Smatram da ove komunikacije potvrđuje navode obje optužnice”, kazao je tužilac.

Punomoćnik porodice Roganović, advokatica Maja Turković je bila saglasna sa stavom tužioca.

“Iz glasovnih poruka se jasno utvrđuje da je Igor Vukotić preduzimao sve kao bi došao do svjedoka saradnika Miloša Đuričkovića, kako bi uticao da promijeni iskaz. Zatim, da je obezbjeđivao skrivanje i prelaz državne granice u cilju skrivanja članova kriminalne organizacije nakon ubistva Šćepana Roganovića”, navela je Turković.

Advokat Andrija Marković je principijelno prigovorio i osporio Skaj kao dokaz. Smatra da se identifikacija Igora Vukotića ne može zasnivati na fajlovima koji nijesu originalni. Advokat Božo Milonjić je takođe prigovorio Skaj materijalu. Advokatica Tatjana Pavličić je navela da se Skaj ne odnosi na Miloša Komara, i da su preslušane audio poruke i monolozi bez ikakvog smisla. Advokat Nikola Ivanović je ocijenio da SDT pokušava kvalitet da zamijeni sa kvantitetom, te da tako pokuša da spriječi sud i odbranu da utvrdi hronološki niz. Advokat Damir Lekić je dodao da u Skaj komunikacijama nema Dina Ibrahimovića, te predložio da se izdvoje kao pravno nevaljani. Specijalni tužilac Siniša Milić se protivio ovom predlogu. Vijeće sudije Vesne Kovačević je odbilo predlog advokata Lekića.

U ovom predmetu došlo je do spajanja dva sudska postupka.

Specijalno državno tužilaštvo podiglo je u oktobru 2020. godine optužnicu protiv okrivljenih za ubistvo Šćepana Roganovića.

Okrivljeni su Krsto B. Vujić iz Herceg Novog, u bjekstvu, Mili B. Bajramović zvani „Smit“ iz Podgorice, Igor D. Glavaš iz Herceg Novog, Dino A. Ibrahimović iz Bara, Miloš B. Komar iz Nikšića, prenose Vijesti.

Vujić je, prema navodima optužnice, u septembru 2019., u Herceg Novom, organizovao kriminalnu organizaciju, čiji su pripadnici postali Miloš Đuričković, te okrivljeni Bajramović, Glavaš, Ibrahimović, Komar i ostali neidentifikovani, od koji je jedan po nadimku „Boki“ a drugi „Zemunac“.

Vujić je kao organizator bio zadužen za realizaciju kriminalnog plana radi neodređenog broja teškog ubistva i nedozvoljnog držanja oružja. Đuričković je bio zadužen da izvršava uputstva i naredbe organizatora kriminalne organizacije. I ostali okrivljeni su bili zaduženi da izvršavaju uputstva i naredbe organizatora kriminalne organizacije, dok se za Bajramovića navodi u optužnici, da neposredno izvršava krivićna djela teško ubistvo i da učestvuje u njihovom planiranju.

U optužnici se navodi da je okrivljeni Vujić Krsto izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401 a stav 1 u vezi stave 6 Krivičnog zakonika Crne Gore, a okrivljeni Bajramović, Glavaš, Ibrahimović i Komar krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 2 u vezi stava 1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Tužilac navodi da su radi realizacije kriminalnog plana okrivljeni Vujić, Đuričković i okrivljeni Bajramović i Glavaš, 13. februara 2020. godine oko 09:05 časova, u Herceg Novom, na stepeništu, u ulici Sima Matavulja, ispred kućnog broja 21, ubili na podmukao način ubili Šćepana Roganovića, u saizvršilaštvu i po prethodnom dogovoru.

Na način što su Đuričković Miloš i okrivljeni Vujić Krsto, ostvarujući zajedničku odluku, sa umišljajem bitno doprinijeli izvršenju krivičnog djela. Tako što je Đuričković okrivljene Vujić Krsta i Bajramović Milija, svojim vozilom marke golf V dovezao od apartmana „Viva" broj 4 gdje su bili smješteni, do mjesta „Baterije", gdje se nalazio parkiran motocikl marke „pjađo", koji je nabavljen i korišćen kao prevozno sredstvo prilikom izvršenja krivičnog djela teškog ubistva Šćepana Roganovića. Po prethodnom dogovoru čekao ih u mjestu „Dragomir", kako bi ih prihvatio i prevazao nakon izvršenog krivičnog djela od navedenog mjesta do apartmana u kom su bili smješteni.

Bajramović Mili je sa umišljajem ubio Šćepana Roganovića na podmukao način, tako što je naoružan vatrenim oružjem došao do parka sa bistom Sima Matavulja, sačekao dolazak oštećenog Šćepana Roganovića koji je silazio niz stepenice iz pravca Kanli Kule u pravcu trga Nikole Đurkovića, i iznenada, na prometnom mjestu, kada se oštećeni nije nadao, prišao mu brzim koracima i bez razgovora verbalnog sukoba, iz pištolja marke „Crvena Zastava" ispalio projektila, od kojih ga je šest pogodilo. Nakon čega je okrivljeni Bajramović pobjegao u pravcu ulice Bokeljške brigade, gdje ga je čekao okrivljeni Vujić Krsto na motoru marke pjađo", nakon čega su se obojica sa navedenim motociklom udaljila do mjesta Sasoviće gdje su zapalili navedeni motocikl i pištolj marke „Crvena Zastava" model 99, pišu Vijesti.

Okrivljeni Vujić i Bajramović su kao saizvršioci, izvršili krivično djelo teško ubistvo, a okrivljeni Bajramović u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, a okrivljeni Glavaš krivično djelo teško ubistvo putem pomaganja.

Drugom optužnicom koja je podignuta u septembru 2023., godine, okrivljeni su Igor V. Vukotić iz Kotora, koji se nalazi u bjekstvu, Slavko Radulović, Miloš Ž. Gvozdenović iz Podgorice i Marko T. Radović iz Hereg Novog. Optužnicom je predstavljeno da su u drugoj polovini 2019., i u toku 2020., postali pripadnici kriminalne organizacije koju je organizovao Krsto Vujić.

Optuženom Radoviću se stavlja na teret i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivni materija.

Vanraspravno vijeće Višeg suda u Podgorici kojim je predsjedavao sudija Boris Savić u novembru 2023. godine, donijelo je rješenje da se spoje ova dva krivična predmeta, te da se sprovede jedinstveni sudski postupak. Suđenje se nastavlja četvrtog maja.