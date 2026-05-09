Oduzeta digitalna oprema i vozila, osumnjičeni koristili aplikacije za nadzor kretanja policijskih vozila
Službenici Uprave policije Crne Gore sproveli su opsežnu akciju usmjerenu na razbijanje organizovane kriminalne grupe koja je, kako se sumnja, pratila kretanje policijskih službenika i ometala njihove operativne aktivnosti na teritoriji više crnogorskih gradova.
Akcija je realizovana u saradnji Sektora za borbu protiv kriminala i Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“, uz podršku Posebne jedinice policije, te u koordinaciji sa Višim i Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici.Izvor: Uprava Policije CG
Kako je saopšteno iz Uprave policije, uhapšeni su N.Z. (29) i M.M. (21), dok se za V.L. (22), takođe iz Herceg Novog, koji je trenutno u bjekstvu, intenzivno traga.
Policija navodi da su osumnjičeni, zajedno sa više nepoznatih lica, djelovali kao organizovana kriminalna grupa koja je koristila sofisticirane elektronske uređaje i aplikacije za praćenje policijskih službenika u realnom vremenu na području Podgorice, Nikšića i Herceg Novog.
Tokom akcije izvršeni su pretresi na 14 lokacija u Baru, Budvi i Herceg Novom, gdje je pronađena i oduzeta veća količina digitalne opreme i vozila za koja se sumnja da su korišćena u izvršenju krivičnih djela.Izvor: Uprava Policije CG
Policija tvrdi da je grupa pratila najmanje šest policijskih vozila, kao i kretanje jednog policijskog rukovodioca u južnoj regiji, s ciljem da ometa operativne akcije i omogući skrivanje članova kriminalnih struktura.
U saopštenju se navodi da su policijski službenici prethodno otkrili djelovanje grupe, nakon čega su sprovedene kontraobavještajne mjere i tehničke operacije kojima je, kako tvrde, „probio server“ i onemogućeno dalje korišćenje aplikacije za nadzor policije.Izvor: Uprava Policije CG
Osumnjičenima se na teret stavljaju krivična djela kriminalnog udruživanja i sprječavanja službenog lica u vršenju službene radnje.
Iz policije je poručeno da će daljom analizom i vještačenjima biti utvrđene veze sa drugim licima i eventualnim članovima organizovane kriminalne strukture, kao i da je akcija dio šireg obračuna sa visokorizičnim kriminalnim grupama.