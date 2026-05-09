Oduzeta digitalna oprema i vozila, osumnjičeni koristili aplikacije za nadzor kretanja policijskih vozila

Izvor: Uprava Policije CG

Službenici Uprave policije Crne Gore sproveli su opsežnu akciju usmjerenu na razbijanje organizovane kriminalne grupe koja je, kako se sumnja, pratila kretanje policijskih službenika i ometala njihove operativne aktivnosti na teritoriji više crnogorskih gradova.

Akcija je realizovana u saradnji Sektora za borbu protiv kriminala i Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“, uz podršku Posebne jedinice policije, te u koordinaciji sa Višim i Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, uhapšeni su N.Z. (29) i M.M. (21), dok se za V.L. (22), takođe iz Herceg Novog, koji je trenutno u bjekstvu, intenzivno traga.

Policija navodi da su osumnjičeni, zajedno sa više nepoznatih lica, djelovali kao organizovana kriminalna grupa koja je koristila sofisticirane elektronske uređaje i aplikacije za praćenje policijskih službenika u realnom vremenu na području Podgorice, Nikšića i Herceg Novog.

Tokom akcije izvršeni su pretresi na 14 lokacija u Baru, Budvi i Herceg Novom, gdje je pronađena i oduzeta veća količina digitalne opreme i vozila za koja se sumnja da su korišćena u izvršenju krivičnih djela.

Policija tvrdi da je grupa pratila najmanje šest policijskih vozila, kao i kretanje jednog policijskog rukovodioca u južnoj regiji, s ciljem da ometa operativne akcije i omogući skrivanje članova kriminalnih struktura.

U saopštenju se navodi da su policijski službenici prethodno otkrili djelovanje grupe, nakon čega su sprovedene kontraobavještajne mjere i tehničke operacije kojima je, kako tvrde, „probio server“ i onemogućeno dalje korišćenje aplikacije za nadzor policije.

Osumnjičenima se na teret stavljaju krivična djela kriminalnog udruživanja i sprječavanja službenog lica u vršenju službene radnje.

Iz policije je poručeno da će daljom analizom i vještačenjima biti utvrđene veze sa drugim licima i eventualnim članovima organizovane kriminalne strukture, kao i da je akcija dio šireg obračuna sa visokorizičnim kriminalnim grupama.