Odbjegli član kriminalne grupe Vasa Ulića, Radoja Zvicera i Slobodana Kašćelana, Tuzanin Kristijan Drešaj uhapšen je danas u Moskvi, potvrđeno je Vijestima zvanično iz Uprave policije.

Iz te institucije saopštili su da je Drešaj slobode lišen nakon sprovedene međunarodne ciljane potrage i direktne i precizne razmjene informacija između NCB Interpol Podgorica i NCB Interpol Moskva.

Navode da su ga na osnovu tih informacija policijski službenici Ruske Federacije locirali i uhapsili.

"Za K.D. je NCB Interpol-a Podgorica raspisao crvenu međunarodnu potjernicu radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Navedeno lice je u policijsko-operativnim evidencijama označeno kao član jedne organizovane kriminalne grupe koja osim u Crnoj Gori, djeluje i na teritoriji Australije i Južne Amerike", saopštili su iz UP.

Pojašnjavaju da je hapšenju Drešaja prethodila intenzivna razmjena operativnih i obavještajnih podataka između službenika Grupe za ciljano traganje – FAST Montenegro i policijskih službi Ruske Federacije, uz podršku Jedinice za organizovani kriminal Generalnog sekretarijata Interpola u Lionu:

"Nakon čega su sprovedene dalje aktivnosti koje su dovele do lociranja i lišenja slobode K.D. Slijedi dalja komunikacija između pravosudnih organa Crne Gore i Ruske Federacije u cilju ekstradicije ovog lica", kazali su iz UP.

Iz UP su saopštili da u saradnji sa Interpolom, Europolom i drugim međunarodnim partnerskim službama, nastavljaju sa preduzimanjem aktivnosti ciljanih potraga radi privođenja pravdi članova organizovanih kriminalnih grupa i izvršilaca teških krivičnih djela koji djeluju i na transnacionalnom nivou. Poručuju i da u saradnji sa partnerima nastavljaju kontinuiranu borbu protiv svih oblika teškog i organizovanog kriminala.