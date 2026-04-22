Rožajska policija reagovala je nakon što se u tom gradu dogodio fizički obračun u kojem je učestvovalo šest osoba, prilikom čega su teže povrijeđena dva lica.

Naime, juče oko 17.30 časova, u mjestu Klanac, nakon kraće verbalne rasprave, a zbog, kako se sumnja, ranije poremećenih odnosa, došlo je do tuče između, sa jedne strane E.M. (25), A.M. (27) i E.M. (19), a sa druge S.M. (47), N.M. (20) i S.M. (46), svi iz Rožaja.

-Kako se sumnja, nakon razmjene udaraca pesnicama u predjelu glave i tijela, S.M. (47) je zadao udarac E.M. (25) sjekirom u predjelu glave, dok je N.M. licu A.M. zadao udarac drvenim štapom, takođe u predjelu glave, usljed čega su zadobili tjelesne povrede. Oštećenim licima E.M. i A.M. je ukazana ljekarska pomoć u Hitnoj medicinskoj pomoći u Rožajama, nakon čega su upućeni u Kliničko-bolnički centar u Beranama, gdje su zadržani na daljem liječenju zbog zadobijenih povreda, navode iz policije.

Dodaju da su svi učesnici događaja od strane policijskih službenika Odjeljenja bezbjednosti Rožaje pronađeni i dovedeni u službene prostorije, gdje su od njih, kao i od očevidaca događaja, prikupljena obavještenja.

-Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama lica S.M., S.M., N.M. i E.M. su lišeni slobode zbog sumnje da su počinili krivično djelo nasilničko ponašanje, navodi se.