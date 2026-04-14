Uprava policije u saradnji sa Graničnom policijom sprovela je akcije “Prosjak” i “Stranac”, saopštila je Uprava policije na mreži X.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“U navedenim akcijama sproevdene su mjere i to: dobrovoljni povratak pet osoba, protjerana jedna osoba, podnijeta inicijativa za prestanak boravka pet osoba, zahtjev za smještaj u prihvatilište jedne osobe”, naveli su iz policije.

Takođe, izevedene su tri racije i ciljane kontrole dva objekta.