Uprava policije u saradnji sa Graničnom policijom sprovela je akcije “Prosjak” i “Stranac”, saopštila je Uprava policije na mreži X.
“U navedenim akcijama sproevdene su mjere i to: dobrovoljni povratak pet osoba, protjerana jedna osoba, podnijeta inicijativa za prestanak boravka pet osoba, zahtjev za smještaj u prihvatilište jedne osobe”, naveli su iz policije.
Takođe, izevedene su tri racije i ciljane kontrole dva objekta.
Sprovedene akcije:— Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG)April 14, 2026
• Dobrovoljni povratak: 5
• Protjerivanje: 1
• Izvršenje rješenja: 1
• Inicijative za prestanak boravka: 5
• Smještaj u prihvatilište: 1
Izvedene racije: 3
Ciljane kontrole objekata: 2