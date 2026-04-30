Apelacioni sud Crne Gore saopštio je da je odbio kao neosnovane žalbe branilaca optuženih i Specijalnog državnog tužilaštva i potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici, kojom su Aleksandar Đurđevac, Stefan Lalatović i Predrag Marković oglašeni krivim da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije. Oni su osuđeni na zatvorske kazne u ukupnom trajanju od preko četiri godine, prenosi CdM.

“Istom presudom izrečena je mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta, uključujući luksuzno putničko motorno vozilo i mobilne telefone korišćene u vršenju krivičnih dela, kao i mjera bezbjednosti oduzimanje novčanih sredstava u iznosu od 10.000,00 eura, budući da je tokom postupka utvrđeno da je navedeni novac bio namijenjen za izvršenje krivičnog djela, te da njegovo oduzimanje zahtijevaju razlozi morala”, piše u saopštenju Apelacionog suda.

Na ovaj način je, kako navode, presuda u predmetu organizovanog kriminala, protiv optuženih koji su osuđeni kao pripadnici kriminalne organizacije Radovana Mujovića, koja je djelovala na teritoriji više država radi distribucije droga, postala pravnosnažna.

“Vijeće Apelacionog suda ocijenilo je da žalbeni navodi nisu doveli u sumnju pravilnost pobijane presude. Viši sud u Podgorici je po ocjeni Apelacionog suda, na bazi svih izvedenih dokaza izveo jasne i logične zaključke i svoju odluku potkrijepio odgovarajućim razlozima i činjeničnim utvrđenjima, koja su u obrazloženju iznijeta potpuno, logično i jasno, u skladu sa najvišim pravnim standardima”, piše u saopštenju.

Apelacioni sud je, zaključuju, potvrdio i opravdanost izrečenih kazni zatvora i naveo da prvostepeni sud nije propustio da cijeni bilo koju okolnost koja bi ovaj sud opredijelila za donošenje drugačije odluke u pogledu odluke o kazni, koja u svemu odgovara stepenu krivice optuženih i svrsi kažnjavanja, piše CdM.