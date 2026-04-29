Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru ponovo će ispitivati tragediju u kojoj je prilikom parasejlinga prošle godine u Budvi poginula Novosađanka Tijana R. (19).

Nova istraga pokrenuta je pošto je Više državno tužilaštvo u Podgorici ukinulo rješenje kolega iz Kotora koje su odbacile krivičnu prijavu podnesesnu zbog stradanja djevojke. Na odluku o odbacivanju krivične prijave žalbu je uložio advokat porodice Novosađanke koja je tragično izgubila život, a Više tužilaštvo je usvojilo, prenosi "Dan".

Iako je Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru utvrdilo da nema osnova sumnje da je iko počinio krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, njihove nadređene kolege ocijenile su da je takva odluka nejasna i nije zasnovana na potpuno utvrđenim činjenicama.

" Više državno tužilaštvo u Podgorici je, postupajući po pritužbi advokata, punomoćnika oštećene porodice pok. T.R. na rješenje o odbacivanju krivične prijave Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru protiv M.K., K.M. i I.K. zbog krivičnog djela teška djela protiv opšte sigurnosti u vezi krivičnog djela izazivanje opšte sigurnosti, ocijenilo da je predmetno rješenje nejasno i zasnovano na nepotpuno i pogrešno utvrđenom činjeničnom stanju, zbog čega je predmet vraćen Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru radi preduzimanja svih neophodnih mjera i radnji u cilju potpunog i pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja i donošenja pravilne i zakonite odluke", odgovorili su "Danu" iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici.

U obrazloženju kotorskog tužilaštva o odbacivanju krivične prijave navodi se da ne postoji osnovana sumnja da je bilo ko od organizatora i posade odgovoran za teško djelo protiv opšte opasnosti ili bilo koje drugo krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti.

Mlada Novosađanka stradala je 28. maja prošle godine, oko 11 časova, kada je, kako se navodilo nakon nesreće, prihvatila promotivnu vožnju parasejlingom na Budvanskoj rivijeri u organizaciji firme "Jet Sky Budva".

Let je počeo kod Slovenske plaže, a plovilo se potom udaljilo ka otvorenom moru, u pravcu plaže Mogren. Tragedija je snimljena i na video-zapisu zabilježeno je kako Tijana u jednom trenutku počinje da maše i viče. Nakon toga je pokušala da se podigne iz sjedišta, otkopčala prsluk i zaštitni pojas, izašla iz sjedišta i pala u more sa visine procijenjene između 50 i 70 metara.

Obdukcioni nalaz Kliničkog centra Crne Gore pokazao je da je smrt nastupila usljed utopljenja i poremećaja disanja zbog udisanja krvi iz rascjepa pluća. Povrede su, kako se navodi, nastale usljed pada sa visine i udara o morsku površinu.