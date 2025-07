Navedene okolnosti bude sumnju kod porodice stradale djevojke da u tom slučaju izostala adekvatna reakcija nadležnih državnih organa i da nisu preduzete sve neophodne radnje, u smislu kontrole i nadzora nad poslovanjem ovih subjekata.

Saopštenje advokata porodice Radonjić prenosimo u cjelosti:

"Skoro dva mjeseca nakon smrti 19 godišnje Tijane Radonjić, koja je život izgubila dana 28.05.2025.god., u Budvi, prilikom parasailing vožnje na Slovenskoj plaži, isto preduzeće tokom ljetnje sezone nesmetano posluje na istoj lokaciji koristeći isto plovilo i padobran.

Navedene okolnosti bude sumnju kod porodice stradale djevojke da u tom slučaju izostala adekvatna reakcija nadležnih državnih organa i da nisu preduzete sve neophodne radnje, u smislu kontrole i nadzora nad poslovanjem ovih subjekata, a ovo naročito kod činjenice da je izgubljen jedan mladi život.

Osim toga, prethodnog vikenda smo bili svjedoci da se u Bečićima prilikom parasejlinga otkačio padobran sa glisera, ali da je lice inače strani državljanin, bezbjedno sletjelo, prvenstveno zahvaljući svom dugogodišnjem prethodnom padobranskom iskustvu. U pitanju inače je ista firma koja je organizovala let prilikom kojeg je stradala Tijana Radonjić.

Kao punomoćnik porodice Radonjić, a kako bih bolje upoznao javnost sa navedenim događajem, istaći ću da je predmetnog dana Tijana Radonjić boravila na Slovenskoj plaži sa svojom strinom Dejanom Gujom i njenom sedmomjesečnom bebom, kada su naišla dva lica državljani (Republike Srbije i Republike Turske) koja su ponudila besplatni promotivni let parasailingom koji je Tijana prihvatila. Očekujući da će isti biti na nižim i pristojnim visinama Tijana je zamolila svoju strinu da je snima telefonom tokom leta, što je ona i učinila. Ova lica, radi se o državljanima Turske i Srbije, koji nisu imali dozovle za boravak i rad u Crnoj Gori, tom prilikom nisu Tijani pružila ni minimum instrukcija i obuke prije samog leta, u smislu da joj pokažu planirani tok leta, rukovanje opremom kao i način komunikacije sa plovilom u slučaju da želi da prekine let, a osim toga nisu joj ni rekli koliko će sam let trajati.

Takođe, nisu joj ponudili ni da potpiše saglasnost kojom preuzima odgovornost za let. Nakon ukrcavanja na plovilo, o čemu postoje snimci, let se odvijao na nižim visinama u blizini obale, i Tijana je na navedenim snimcima bila vidno raspoložena i mahala svojoj strini, a u jednom trenutku se spustila sa padobranom u vodu, što je trebao biti i kraj vožnje. Međutim, nedugo zatim plovilo se okreće i ubrzava ka plaži Mogren a padobran sa Tijanom se opet podiže, ovog puta mnogo visočije i brže. Lica koja su upravljala plovilom nisu ni obratili pažnju da Tijana doziva u pomoć i da maše rukama želeći da se vožnja prekine, a za ovo je porodica saznala od lica koja su odgledala kompletan snimak leta sa nadzorne kamere padobrana. Vožnja je inače trajala dosta duže nego što je uobičajeno.

Lica koja su upravljala plovilom i sajlom padobrana nisu uopšte uočili momenat kada je Tijane ispala iz padobrana, već su to naknadno saznali po povratku u pristanište, gdje su morali da pregledaju video snimak sa kamere na padobranu, kako bi utvrdili mjesto njenog pada, a prije toga su uz pomoć drugog plovila pokupili padobran. Tijanin pad su uočili radnici u plažnom baru na plaži Mogren koji su potrčali ka njoj, isto kao i osoblje na Taxi-boat čamcu koji je tuda slučajno prolazio, i oni su prihvatili Tijanu iz vode pokušali su da je reanimiraju. Navedena lica koja su upravljala plovilom - gliserom, inače su strani državljani koji nisu imali dozvole za boravak i rad u Crnoj Gori, a osim toga nisu posjedovali nikakve sertifikate za obavljanje i pružanje ovakvih usluga, koje predstavljaju vrlo složene i zahtjevne aktivnosti.

Ovo dosta govori o nemaru i nestručnosti lica koja su upravljala plovilom i padobranom, kao i o samoj firmi koja organizuje ove aktivnosti, a to je da oni nisu uopšte obraćali pažnju na Tijanu kao korisnika njihovih usluga tokom samog leta, a trebali su i bili su dužni da putem dvogleda i putem radio veze imaju konstantnu audio-vizuelnu komunikaciju sa njom, kako bi mogli da prate njeno stanje tokom leta i da u slučaju njenog zahtjeva prizemlje padobran. Prilično je nejasno kako je ova firma nesmetano nastavila sa radom nakon ovog događaja, i kako neka od ovih lica i dalje rade tu, i pored toga što im je izrečena mjera napuštanja Crne Gore. I pored činjenice da se radi o stranim državljanima, njima nije određeno ni zadržavanje, niti druge mjere nadzora, a nemamo ni saznanja da li su isti nakon događaja testirani na alkohol i psihoaktivne supstance. Osim toga otvara se i pitanje ko je i kako od nadležnih državnih i opštinskih službi i inspekcija tolerisao ovakve opasne i ruzične aktivnosti unazad 20 godina.

Sve navedeno upućuje nas da sa osnovom sumnjamo da je postojala nečija odgovornost za navedeni događaj, odnosno da je neko svojim činjenjem i nečinjenjem doprinio nastanku ove nezgode u kojoj je Tijana Radonjić izgubila život.

Naime, parasailing, odnosno vožnja i letenje padobranom predstavljaju izuzetno opasnu i rizičnu aktivnost aktivnost, koja iziskuje ozbiljnu teorijsku i praktičnu obuku i znanje kako pružaoca tako i korisnika ovih usluga. Prije nego što određeno lice pristupi vožnji odnosno letu padobranom, ono mora biti upoznato sa pravilima korištenja opreme, načinom komunikacije sa posadom na plovilu tokom leta, sa detaljima o planu leta – kako i kuda će se odvijati i do koje visine će se dizati padobran, te kako da lice u padobranu signalizira posadi na plovilu u slučaju da želi da prekine let i vožnju. Parasailing kao i uostalom organizacija svih drugih aktivnosti zabavno – sportskog karaktera podrazumijeva i obezbjedjivanje minimuma siguronosnih i bezbjedonosnih procedura, odnosno protokola u slučaju nepredviđenih situacija (iznenadnog vjetra, kvara na opremi, određenih nelagodnosti kod lica u padobranu, itd.). Takođe, organizatori ovakvih aktivnosti dužni su da obezbijede konstantnu medicinsku podršku prilikom trajanja ovih aktivnosti, u slučaju eventualnih nezgoda, odnosno da imaju minimum prisustvo nekoliko lica koja su obučena za pružanje prve pomoći.

Svjedoci smo bili da je preko određenih portala i tabloida koji su mahom iz Srbije ali su veoma čitani i gledani u Crnoj Gori i regionu objavljen kratak video snimak - isječak na kojem se vidi trenutak u kom se Tijana otpušta iz padobrana. Međutim, ono što budi sumnju je da oni koji su učinili dostupnim javnosti ovaj snimak, ne prikazuju ostali – prethodni dio snimka, gdje bi javnost mogla da vidi kako je zaista tekla cjelokupna parasailing vožnja i kako se Tijana Radonjić ponašala tokom iste, odnosno da je dozivala u pomoć, mahala rukama i pokazivala druge znake nelagode i neprijatnosti tokom vožnje, sa ciljem da posadi na gliseru skrene pažnju na to da želi da se vožnja odmah završi. Jasno je da je cilj prikazivanja ovog kratkog i uznemirujućeg snimka je bio da se u javnosti sva odgovornost za nezgodu prebaci na Tijanu, i da se pokuša stvoriti slika da je isključivi krivac za ovu nezgodu sama Tijana, što izričito tvrdimo da ovdje nije slučaj. Naime, Tijana Radonjić je bila zdrava osoba, bez bilo kakvih psiho-fizičkih smetnji i problema, maturant, uzoran učenik i sportista, iskusan skijaš, hrabra ličnost i omiljena u društvu. Ovo je nešto što posebno pogađa porodicu Tijane Radonjić, jer se u javnosti i na društvenim mrežama stvorila pogrešna percepcija ovog događaja, te stoga smatram i da u ovim radnjama postoje elementi bića određenih krivičnih djela s obzirom da je bez nečije prethodne saglasnosti distribuiran video snimak tragičnog događaja.

Porodica Radonjić je od strane Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru za sada samo obaviještena da je izvršeno trasološko vještačenje opreme - padobrana i vučnog konopa na plovilu, kojim je ustanovljeno da je taj dio opreme bio ispravan. Međutim porodica Radonjić je došla do pouzdanih saznanja da je na predmetnom plovilu koje je vuklo padobran korišten hidraulički uređaj tzv “plava spona“ i ovaj uređaj na plovilu prilikom vožnje ima ulogu da otpušta i zateže sajlu koja vuče padobran, i to putem tastera, a nakon vožnje se pritiskom na isti sajla i padobran se povlače nazad ka plovilu.

Taj uređaj u slučaju kvara nekontrolisano i velikom brzinom otpušta sajlu do samog njenog kraja, što može biti i više od 300 metara, što je ovdje vrlo moguće i bio slučaj, naročito imajući u vidu visinu na kojoj se nalazio padobran u trenutku nezgode. Nakon što se sajla padobrana odmota do kraja ona pravi jak trzaj na sam padobran i lice koje se nalazi u njemu. Tokom jednog dana u slučaju jačih vjetrova ovaj uređaj može i tri put da se pokvari. Na tako velikim visinama vjetrovi su mnogo jači i udaraju nekontrolisano u padobran i putnika. U takvoj situaciji posada na plovilu mora da se okrene ka pučini i da polako usporava sve dok padobran ne izgubi visinu i polako padne u more, što iziskuje veliko vrijeme i može da stvori ogroman negativan uticaj na lice u padobranu. Sve naprijed navedeno ukazuje da se kritične prilike i Tijana našla u ovakvoj situaciji iz koje je jedini izlaz vidjela u skoku u vodu.

Letenje i vožnja padobranom same po sebi predstavljaju opasnu i rizičnu aktivnost i takve aktivnosti nadležni državni organi morali bi strožije da kontrolišu, naročito jer se iste obavljaju u akvatorijumu Budve, u naseljenom i posjećenom mjestu, gdje ima veliki broj kupača i posjetilaca na plaži, kao i drugih plovila. Stoga zahtijevamo adekvatnu reakciju nadležnih državnih organa i pravovremeno utvrđivanje svih činjenica i okolnosti vezanih za ovaj događaj, kao i blagovremeno informisanje porodice, a u cilju otklanjanja svih nedoumica i utvrđivanja odgovornosti za ovaj događaj."