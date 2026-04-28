Određeno je zadržavanje J.K. (39) iz Rožaja, koji je osumnjičen da je prijetio policajcu, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u tom gradu.

Naime, po nalogu ODT-a, policija je uhapsila osumnjičenog J.K. zbog krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Nakon saslušanja u tužilaštvu, određeno mu je zadržavanje do 72 sata.

Kako se navodi u saopštenju, sumnja se da je J.K. 27. aprila oko 00.45 sati u mjestu Rasadnik, Opština Rožaje, prijetio službeniku policije A.N. koji je vršio službenu radnju kontrole i regulisanja saobraćaja, tako što mu je upućivao riječi da će ga zaklati, ubiti, da će ga zapamtiti kada skine uniformu i da će mu platiti kad-tad.

“Postupak izviđaja je u toku”, zaključuje se.