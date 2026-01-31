Policija sumnja da je Mirjana Pajković slala prijeteće poruke i koristila audio-snimak kako bi izvršila pritisak na Dejana Vukšića, zbog čega je protiv nje podnijeta krivična prijava.

Izvor: Youtube/ Adria TV/ Screenshot

Po nalogu tužioca Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, policija je podnijela krivičnu prijavu protiv Mirjane Pajković zbog sumnje da je izvršila krivično djelo prinuda na štetu Dejana Vukšića.

Postupanje policije uslijedilo je nakon prijave koju je Vukšić podnio krajem marta 2025. godine. Nakon sprovedenih policijsko-tužilačkih aktivnosti, kriminalističke obrade i analize prikupljenih dokaza, protiv Pajković je podnijeta krivična prijava.

Iz policije su saopštili da se osnovano sumnja da je Pajković krivično djelo počinila 10. oktobra 2024. godine, kada je, bez saglasnosti oštećenog, uzela njegov mobilni telefon i sa tog uređaja poslala više uvredljivih fotografija i poruka osobama koje poznaju Vukšića. Na taj način je, kako se navodi, stvoren lažan utisak da sporne poruke i fotografije šalje lično oštećeni, čime su narušeni njegov ugled i privatnost.

Nakon tog događaja, Vukšić je telefonom kontaktirao Pajković i tom prilikom joj uputio riječi uvredljivog sadržaja, koje je ona, prema navodima policije, tajno audio-snimila sa namjerom da ih kasnije iskoristi kao sredstvo pritiska.

Kako se dodaje u saopštenju, Pajković je 20. marta 2025. godine sporni audio-snimak putem aplikacije „Signal“ proslijedila Vukšiću, uz poruke prijeteće sadržine i izričit zahtjev da odustane od kandidature za sudiju Ustavnog suda. Time je, kako se sumnja, kod oštećenog izazvala osjećaj straha i pritiska, čime su se stekli elementi krivičnog djela prinuda.