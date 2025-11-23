Njega je sinoć, oko 20 časova na Jadranskom putu, dok je upravljao automobilom zaustavila budvanska policija.

Izvor: MONDO

Državljanin Bjelorusije A. L. (25) osuđen je na zatvorsku kaznu od 15 dana nakon čega će biti protjeran iz Crne Gore na godinu dana.

To je , kako je "Vijestima" potvrđeno, odluka predsjednika Suda za prekršaje u Budvi, sudije Marka Đukanovića koji je jutros u hitnom postupku saslušao okrivljenog Bjelorusa.

Podvrgnut je ispitivanju prisustva u organizmu psihoaktivnih supstanci, test je pokazao da je mladić vozio pod dejstvom kokaina i metamfetamina.

Uhaopšen je, a njemu se na teret stavlja prekršaj iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, prenose Vijesti.

Izrečena je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima na teritoriji Crne Gore u trajanju od četiri mjeseca.