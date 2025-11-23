Njega je sinoć, oko 20 časova na Jadranskom putu, dok je upravljao automobilom zaustavila budvanska policija.
Državljanin Bjelorusije A. L. (25) osuđen je na zatvorsku kaznu od 15 dana nakon čega će biti protjeran iz Crne Gore na godinu dana.
To je , kako je "Vijestima" potvrđeno, odluka predsjednika Suda za prekršaje u Budvi, sudije Marka Đukanovića koji je jutros u hitnom postupku saslušao okrivljenog Bjelorusa.
Njega je sinoć, oko 20 časova na Jadranskom putu, dok je upravljao automobilom zaustavila budvanska policija.
Podvrgnut je ispitivanju prisustva u organizmu psihoaktivnih supstanci, test je pokazao da je mladić vozio pod dejstvom kokaina i metamfetamina.
Uhaopšen je, a njemu se na teret stavlja prekršaj iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, prenose Vijesti.
Izrečena je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima na teritoriji Crne Gore u trajanju od četiri mjeseca.