Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sud za prekršaje izrekao je kaznu od 30 dana zatvora M.K., zbog vožnje pod dejstvom kokaina, kazala je "Vijestima", sudija Ana Bokan, portparol Suda za prekršaje u Podgorici.

Kako je pojasnila M.K je kažnjen jedinstvenom kaznom zatvora u trajanju od 30 dana jer je 25. novembra učestvovao u saobraćaju, u Podgorici, pod dejstvom kokaina i to za vrijeme trajanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom zbog vožnje pod dejstvom kokaina za vrijeme trajanja zabrane upra"B" kategorije koja mu je izrečena ranijim rješenjem suda.

Odbio test na dogu, pa kažnjen zatvorom

S.V. kažnjen je sa 15 dana zatvora jer je 25. novembra, kao učesnik u saobraćaju, odbio da se podvrgne testiranju na psihoaktivne supstance, prenose Vijesti.

"Istim rješenjem okrivljenom su izrečena 3 kaznena boda i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom 'B' kategorije u trajanju od 4 mjeseca”, navela je Bokan.