Specijalno državno tužilaštvo (SDT) zatražilo je juče u završnim riječima pred Višim sudom u Podgorici da se bivša direktorica Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) Jelena Perović i njena tadašnja pomoćnica Nina Paović oglase krivim i osude na zatvorske i novčane kazne zbog zloupotrebe službenog položaja i produženo krivično djelo falsifikovanje službene isprave, pišu Vijesti.

Zastupnica optužnice, tužiteljka Maja Janković, predložila je sudu da se okrivljenima odmah nakon izricanja presude odredi pritvor zbog opasnosti od bjekstva.

S druge strane, odbrana je u svojim završnim izlaganjima ocijenila da je optužnica iskonstruisana, da šteta po državu ne postoji i da je čitav proces motivisan namjerom političkog preuzimanja institucije.

Sudija Simo Rašović najavio je da će prvostepenu presudu u ovom slučaju objaviti 5. maja.

Tužiteljka Janković je tokom dvočasovnog izlaganja navela da su Perović i Paović planski i sistemski zloupotrebljavale položaj, nanoseći veliku institucionalnu štetu ugledu ASK-a. Poseban fokus optužbe stavljen je na angažman Nikole Lekića, koji je sa Agencijom imao sklopljene ugovore o djelu. Tužilaštvo tvrdi da je Lekić, iako nije bio stalno zaposlen, o trošku države putovao u Sjedinjene Američke Države, gdje je odsjedao u hotelima visoke kategorije poput “Capital Hilton” u Vašingtonu, “Gotham” u Njujorku i “Hyatt” u Atlanti. Prema dokumentaciji koju je citiralo tužilaštvo, Lekić je istovremeno bio prijavljen u hotelima u Vašingtonu i Njujorku, dok mu je povratna karta kupljena četiri dana nakon što su mu prestale službene obaveze, prenose Vijesti.

Janković je naglasila da je Perović sa Lekićem imala blizak privatni odnos još iz vremena dok mu je sudila kao sudija Osnovnog suda na Cetinju i učestvovala u njegovoj sudskoj rehabilitaciji. Tužiteljka je ukazala da je Perović, uprkos njegovoj ranijoj osuđivanosti, s njim sklapala ugovore o djelu, za koje tužilaštvo tvrdi da su bili fiktivni ili dupli za iste poslove.

U završnim riječima je istaknuto i da su skupocjene telefone Agencije, marki “samsung” i “ajfon”, koristile osobe koje nisu radile u instituciji - otac i ćerka Perović, majka Paović i ćerka Lekića.

Prema nalazu vještaka, ćerka Perović koristila je broj pridružen paketu direktorice, a račune je u potpunosti plaćala Agencija. Naglašeno je da neki od ovih uređaja, čija vrijednost dostiže 1.600 eura, nikada nisu vraćeni ASK-u, dok je telefon koji je koristio bivši predsjednik Savjeta Momčilo Radulović otpisan kao neispravan iako je bio pod garancijom.

Optužba obuhvata i isplate varijabila i prekovremenih sati koje je Perović, prema tvrdnjama SDT-a, nezakonito potpisivala sebi, Paović i tadašnjem pomoćniku Borisu Vukašinoviću bez ovlašćenja. Vještačenje baznih stanica je, prema tužiteljki, pokazalo da prekovremeni rad ni u jednom mjesecu nije prelazio 20 sati, dok su isplate vršene za znatno veće iznose, čime je država oštećena za blizu 6.000 eura.

Perović je u svojoj završnoj riječi odbacila sve navode optužnice, ističući da šteta za državu nije nastala jer su zaposleni i angažovani plaćeni za “faktički rad”.

Ona je pojasnila da se prekovremeni rad u modernom poslovanju može ostvarivati i od kuće, te da to što neko nije bio u prostorijama ASK-a ne znači da nije radio. Povodom rješenja o prekovremenim satima koja su donesena početkom mjeseca, Perović je navela da je sigurno u pitanju “greška u kucanju datuma”, a ne umišljaj.

Što se tiče putovanja Lekića, ona se pozvala na reviziju Državne revizorske institucije (DRI) o upravljanju ugovorima o djelu, koja potvrđuje da osobe angažovane na taj način mogu službeno putovati o trošku institucije koja ih angažuje. Naglasila je da je Lekić realno obavljao povjerene poslove i da stoga nema govora o protivpravnoj koristi. Povodom telefona, navela je da nad njima nije imala pravo svojine, te da optužba o prenošenju prava svojine na druge članove porodice pravno ne stoji.

Pravna zastupnica Paović, advokatica Ksenija Borozan istakla je da je SDT “vještački sabralo” više različitih faktura za Lekića kako bi prešli zakonski prag od 3.000 eura. To je, prema njenim riječima, učinjeno isključivo da bi se mogla podići optužnica, a ne blaži optužni predlog, što ona naziva “fingiranim formiranjem optužnice”.

Paović je u svom obraćanju dodala da je tužilaštvo sa zlom namjerom uzelo zbirni iznos troškova jer je “zvučnije za javnost” da se nekome na teret stavlja 11 krivičnih djela. Istakla je da faktura za smještaj i faktura za prevoz predstavljaju različite radnje i da se ne mogu paušalno sabirati. Odbrana je zatražila od suda oslobađajuću presudu, kao i da se predlog za određivanje pritvora odbije, ocjenjujući ga kao neosnovan pritisak i nastavak linča nad bivšim rukovodstvom Agencije, pišu Vijesti.

Tužiteljka Janković je kazala da iz rješenja ASK-a o prekovremenom radu proizilazi da je Perović ista donosila za sebe i u svoju korist, iako nije imala zakonska ovlašćenja za to.

“To potvrđuje da je Perović na početku mjeseca donosila rješenje o prekovremenim iako nije mogla da zna koliko će prekovremeno raditi ni ona ni pomoćnici”, ocijenila je tužiteljka.