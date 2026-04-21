Poslanica u Skupštini Crne Gore Jelena Nedović prekršila je Zakon o sprečavanju korupcije jer Agenciji nije podnijela izvještaj u roku od 30 dana od dana nastanka promjene koja se odnosi na uvećanje imovine od preko 10.000 eura - kupovinu stana.

To stoji u odluci objavljenoj na sajtu Agencije, a ta institucija je utvrdila da je Nedović kupila stan od 39 kvadrata, koji je u katastar upisan 8. avgusta 2025. godine, a promjenu je prijavila tek 17. oktobra-

U izjašnjenju Agenciji, Nedović je navela da je prethodno prijavila stambeni kredit od preko 47.000 eura namijenjen upravo za kupovinu te nekretnine. Istakla je da "nije bila u saznanju za obavezu podnošenja posebnog izvještaja, a da je to učinila čim je saznala za tu zakonsku normu. Agencija je ocijenila da ti navodi ne utiču na donošenje drugačije odluke, jer je zakonski rok nesporno prekoračen.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović prekršio je Zakon o sprečavanju korupcije jer po stupanju na funkciju nije dostavio tačan izvještaj o imovini. U odluci objavljenoj na sajtu ASK-a, utvrđeno je da nije prijavio putničko motorno vozilo marke "Renault Clio", koje je bilo evidentirano na ime njegove supruge.

Milatović je u izjašnjenju ASK-u, kako se navodi u odluci, naveo da vozilo od 2019. godine nije u voznom stanju i da se nalazi rashodovano na otpadu. Dodao je da je vozilo rashodovano i prije nego što je postao javni funkcioner, te da nije bio upoznat sa obavezom prijavljivanja takvog vozila. Vozilo je u međuvremenu odjavljeno iz registra Ministarstva unutrašnjih poslova. ASK je konstatovala da ti navodi ne utiču na drugačije odlučivanje jer se podaci u izvještaj moraju unijeti prema stanju u zvaničnim evidencijama na dan stupanja na funkciju, javljaju Vijesti.

Ministar regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa NVO, Ernad Suljević, prekršio je taj zakon jer nije prijavio tačne podatke u izvještaju za 2024. godinu, ali i zbog toga što izvještaj nije dostavio u zakonskom roku.

Suljević, kako se navodi u odluci, nije prijavio prihod od 1.104 eura od Uprave za statistiku, kao ni manji iznos od 44 eura od Zajednice opština Crne Gore. Takođe, u imovinskom kartonu je izostavio poljoprivredni traktor "LTZ Tornado". Funkcioner je naveo da je u pitanju "previd" u odnosu na prihode, dok je za traktor istakao da je prodat prije sedam-osam godina, ali da će pokušati da ga odjavi sa svog imena. ASK je utvrdila i da je štampana verzija izvještaja poslata poštom tek u aprilu 2025. godine, iako je rok bio kraj marta.

Šef Poslaničkog kluba Albanskog foruma, Artan Čobi, prekršio je Zakon o sprečavanju korupcije jer u izvještaju za 2024. godinu nije prijavio automobil marke "Mercedes Benz C220 D".

Čobi je u izjašnjenju naveo da posjeduje navedeno vozilo za koje je "emotivno vezan", te da će ga prijaviti na zahtjev Agencije. Istakao je da automobil nije u voznom stanju i da mu je tržišna vrijednost manja od 1.000 eura. Agencija je, međutim, navela da tržišna vrijednost nije od uticaja jer postoji zakonska obaveza prijave svih vozila za koja je propisana registracija, bez obzira na njihovo stanje.