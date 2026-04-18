Nakon velike akcije protiv Balkanskog kartela, osumnjičeni sprovedeni u Viši sud u Podgorici

Svetislavu Filipoviću i još šestorici osumnjičenih, koji su uhapšeni prije dva dana u okviru velike međunarodne akcije, određen je pritvor do 30 dana nakon saslušanja u Višem sudu u Podgorici.

Osumnjičeni su u sud sprovedeni oko 18 sati, a odluku o pritvoru donijela je sutkinja Suzana Mugoša. Pritvor je određen za F.S., B.G., A.E., V.B., P.P., S.N. i V.V. po više zakonskih osnova, dok su za pojedine osumnjičene primijenjene i dodatne odredbe Zakona o krivičnom postupku.

Kako je saopšteno, pritvor može trajati najduže do 30 dana i računa se od trenutka lišenja slobode, a protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba koja ne odlaže njegovo izvršenje.

Akcija u kojoj su uhapšeni dio je šire međunarodne istrage usmjerene na razbijanje takozvanog Balkanskog kartela. U tom predmetu zaplijenjene su velike količine opojnih droga u inostranstvu, uključujući oko 2,7 tona kokaina i 1,5 tona kanabisa.

Nadležni organi nastavljaju istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti i eventualna povezanost osumnjičenih sa međunarodnim kriminalnim mrežama.